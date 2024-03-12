أصيب به اللاعب احمد رفعت.. أبرز المعلومات عن مرض احتشاء عضلة القلب

أصيب لاعب نادي فيوتشر الكابتن احمد رفعت، مساء أمس، بإغماء مفاجئ في الملعب أثناء مباراة جمعت بين ناديي الاتحاد السكندري وفيوتشر في مسابقة الدوري الممتاز.

ونقل الفريق الطبي، اللاعب احمد رفعت الى المستشفى وهناك تم الإعلان عن توقف قلبه لمدة ساعة ونصف كاملة، وبعد ذلك عاد له النبض ولكن الحالة مازالت حرجة بسبب توقف قلبه مرة أخرى وانخفاض ضغط الدم إلى أقل مستوى.

وأعلن نادي فيوتشر في بيان رسمي له، صباح اليوم، أن اللاعب أصيب بما يسمى احتشاء عضلة القلب الحاد، وهو مرض مفاجئ وكل أعراضه تأتي فجأة دون أي إنذار و بسرعة، وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي كل ما يمكن معرفته عن مرض احتشاء عضلة القلب الحاد حسب موقع Hindustan times.

كيف يحدث مرض احتشاء عضلة القلب الحاد؟

يحدث احتشاء عضلة القلب الحاد، والذي يشار إليه عادة بالنوبة القلبية، عندما ينقطع تدفق الدم إلى عضلة القلب فجأة، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة، وعادة ما يكون هذا نتيجة لانسداد واحد أو أكثر من الشرايين التاجية.

وأوضح الدكتور مارك كوكريتي، مدير ورئيس وحدة أمراض القلب في Paras Health، "أن الانسداد في القلب قد ينشأ من جلطة دموية مفاجئة تتشكل على الانسداد أو من تراكم اللويحة، والتي هي في المقام الأول تتكون من الدهون والكوليسترول ومواد النفايات الخلوية".



أعراض مرض احتشاء عضلة القلب الحاد

كشف الدكتور مارك كوكريتي أنه على الرغم من أن ضيق التنفس وألم الصدر هما من العلامات النموذجية للنوبة القلبية، إلا أنه يمكن أن يكون هناك مجموعة واسعة من الأعراض، وفيما يلي العلامات الأكثر شيوعًا للنوبة القلبية:

1- ضغط أو ضيق في الصدر.

2- عدم الراحة في الصدر والظهر والفك وغيرها من مناطق الجزء العلوي من الجسم والتي تستمر لأكثر من بضع دقائق أو تختفي وتعود.

3- الغثيان.

4- القيء.

5- القلق.

6- ضيق في التنفس.

7- التعرق.

8- خفقان القلب.

9- فقدان الوعي المفاجئ.

10- الاضطراب.

وأكد الدكتور مارك كوكريتي أنه من المهم أن نتذكر أنه ليس كل من يعاني من نوبة قلبية لديه نفس الأعراض أو نفس شدة الأعراض.

الأعراض غير النمطية

ولكن الأعراض الأكثر شيوعًا التي أبلغ عنها كل من الرجال والنساء هي ألم في الصدر، ولكن بالمقارنة مع الذكور، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بالأعراض "غير النمطية"، مثل:

1- صعوبات في التنفس وألم في الفك وألم في أعلى الظهر.

2- الدوخة.

3- الشعور بالغثيان والقيء.

أسباب احتشاء عضلة القلب الحاد

وأضاف الدكتور مارك كوكريتي، "تحدث النوبة القلبية، أو احتشاء عضلة القلب الحاد، عندما يتم انسداد أو ضيق الأوعية الدموية التي تحمل الدم الغني بالأكسجين إلى عضلة القلب. تسمى هذه الأوعية بالشرايين التاجية، وعندما لا تتمكن من توصيل ما يكفي من الدم إلى القلب بسبب تراكم الترسبات.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية، البلاك يشبه المادة الدهنية التي يمكن أن تسد الشرايين. لذلك، عندما ينخفض تدفق الدم أو يتوقف، فإنه يسبب ضررا لعضلة القلب، وهذا ما نسميه الأزمة القلبية. ومن المهم الحفاظ على صحة هذه الشرايين لضمان حصول القلب على الأكسجين والمواد المغذية التي يحتاجها ليعمل بشكل صحيح.