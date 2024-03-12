بتناول 8 اطعمة.. استشاري يوضح كيفية الإقلاع عن التدخين في شهر رمضان

تعد محاولة الإقلاع عن التدخين، واحدة من أكثر الأمور المجزية التي يمكنك القيام بها على الإطلاق لتغيير صحتك ورفاهيتك العقلية خلال شهر رمضان الكريم.

فكل يوم وساعة ودقيقة لا تستنشق فيها المواد الكيميائية السامة والمواد المسرطنة، يساعد على إصلاح خلاياك وعكس العديد من الحالات الصحية المحتملة، يقتل التدخين الملايين في جميع أنحاء العالم، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإنه يمكن أن تلعب التغذية الجيدة واتباع نظام غذائي متوازن، دورًا كبيرًا في دعم روتينك الخالي من التبغ من خلال المساعدة في تغذية جسمك والحد من الإدمان خاصة خلال فترة الصيام.

و تستعرض "الدستور" في التقرير التالي قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تساعدك على الإقلاع عن التدخين في شهر رمضان المبارك، مع الدكتور عمرو تاج الدين استشاري امراض الجهاز التنفسي.

اعتماد نظام غذائي صحي يمكن أن يعزز فرص النجاح في الإقلاع عن التدخين



يقول: إن الشروع في رحلة الإقلاع عن التدخين هو بلا شك قرار يستحق الثناء، واعتماد نظام غذائي صحي يمكن أن يعزز فرص النجاح بشكل كبير، وبينما تتنقل خلال هذه العملية الصعبة، فكر في دمج بعض الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية في نظامك اليومي يمكن أن يدعم رحلتك نحو الإقلاع عن التدخين".



أفضل الأطعمة التي يجب تناولها للإقلاع عن التدخين خلال شهر رمضان

1. الفواكه والخضروات الملونة:

تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

وتشمل هذه المجموعة من الخضراوات والفواكه التوت والحمضيات والخضروات الورقية والجزر، تساعد مضادات الأكسدة على مكافحة الإجهاد التأكسدي الناتج عن التدخين، مما يعزز إصلاح الخلايا.

2. أحماض أوميجا 3 الدهنية:

قم بتضمين مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل الأسماك الدهنية السلمون والماكريل وبذور الكتان والجوز، تتمتع هذه الدهون الصحية بخصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب المرتبط بالتدخين.

3. المكسرات والبذور:

تناول وجبة خفيفة من المكسرات والبذور مثل اللوز وبذور عباد الشمس وبذور اليقطين، فهي غنية بفيتامين E ويمكن أن تساهم في صحة الجلد، والتي قد تتأثر بالتدخين.

4. الحبوب الكاملة:

اختار الحبوب الكاملة مثل الكينوا والأرز البني والشوفان، فهي توفر طاقة مستدامة، مما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم وإدارة الرغبة الشديدة التي غالبًا ما ترتبط بالإقلاع عن التدخين.

5. البروتينات الخالية من الدهون:

تشمل مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدواجن والأسماك والبقوليات، يساعد البروتين في إصلاح العضلات وصيانتها، وهو أمر بالغ الأهمية حيث يخضع جسمك لتغيرات إيجابية أثناء عملية الإقلاع عن التدخين.

6. الماء وشاي الأعشاب:

حافظ على رطوبة جسمك عن طريق تناول الكثير من الماء وشاي الأعشاب، يدعم الترطيب المناسب الصحة العامة ويمكن أن يساعد في إدارة الرغبة الشديدة في تناول الطعام عن طريق الحفاظ على شعورك بالشبع.



7. منتجات الألبان أو البدائل النباتية المدعمة:

تأكد من تناول كمية كافية من الكالسيوم من خلال منتجات الألبان أو الخيارات النباتية المدعمة يمكن للتدخين أن يستنزف مستويات الكالسيوم في الجسم، والحفاظ على صحة العظام أمر بالغ الأهمية أثناء عملية الإقلاع عن التدخين.

8. الشاي الأخضر:

تناول الشاي الأخضر المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة، يمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم ويرتبط بالفوائد المحتملة لأولئك الذين يسعون إلى الإقلاع عن التدخين.

اختر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة

وأوضح الدكتور عمرو تاج الدين استشاري امراض الجهاز التنفسي، "عند الإقلاع عن التدخين، من الضروري التركيز على الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تخفيف الرغبة الشديدة في التدخين ودعم تعافي الجسم، اختر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل الفواكه والخضروات والمكسرات، لمكافحة الإجهاد التأكسدي الناجم عن التدخين. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C، مثل البرتقال والكيوي والفلفل الحلو، لأنها يمكن أن تساعد في إصلاح الأنسجة التالفة.

يمكن أن يساعد استهلاك الكثير من الماء والأطعمة المرطبة مثل الخيار والبطيخ في التخلص من السموم وتقليل أعراض الانسحاب".

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات الغنية بالتريبتوفان، أنها تقلل من أعراض الانسحاب.، و الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف يمكن أن تعزز الشعور بالامتلاء واستقرار مستويات السكر في الدم، مما يقلل من الرغبة في التدخين.

كما أظهرت دراسة جديدة أهمية الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية مثل الجوز واللوز وبذور الكتان وبذور اليقطين، حيث تلعب دورًا في الإقلاع عن التدخين.

في النهاية، ركز على اتباع نظام غذائي متوازن غني بالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية لدعم رحلتك إلى حياة خالية من التدخين.