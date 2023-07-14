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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أبرزها الدعم السلوكي.. أفضل الطرق للمساعدة في الإقلاع عن التدخين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشير دراسة حديثة إلى أنه من 60 لـ 75% من الأشخاص ينتكسون في الأشهر الستة الأولى بعد محاولتهم الإقلاع عن التدخين، كما هو الحال مع أشكال الإدمان الأخرى، فإن الإقلاع عن التدخين هو معركة نفسية صعبة، يمكن أن تجعلك الأحداث الاجتماعية أو الاكتئاب أو العادات اليومية البسيطة تتوق إلى واحد.

ووفقًا لموقع "hindustantimes" يُعد التدخين أحد أكبر أسباب الوفاة، حيث تُعزى حوالي 14% من الوفيات في جميع أنحاء العالم إلى أمراض مرتبطة بالتدخين، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية في عام 2019، وتُعزى العديد من هذه الوفيات إلى ارتفاع معدلات التدخين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. 

وقالت "هيزل تشيزمان"، نائبة الرئيس التنفيذي لمنظمة العمل على التدخين والصحة (ASH): "يمثل التدخين عبئًا صحيًا عالميًا هائلاً، سيكون هناك مليار حالة وفاة على مستوى العالم في هذا القرن بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين إذا لم نخفض معدلات التدخين".

لماذا السجائر تسبب الإدمان؟

عندما تدخن السجائر، يتم إطلاق النيكوتين المحترق من التبغ الذي يدخل الدم عن طريق الرئتين.

يتم نقل النيكوتين إلى الدماغ، حيث يُنشّط مستقبلات الأسيتيل كولين النيكوتين الموجودة على سطح الخلايا العصبية.

يؤدي تنشيط هذه المستقبلات إلى إفراز مواد كيميائية في الدماغ، مثل الدوبامين، والتي لا تسبب الإدمان بالضرورة، ولكن عندما يعمل الدوبامين في جزء معين من الدماغ يُسمى نظام المكافأة، فإنه يمكن أن يسبب الإدمان، هذا الجزء من الدماغ يُعرف بالدائرة القشرية المتوسطة.

هذه هي الطريقة التي يحدث بها الإدمان: عندما يحفز النيكوتين إطلاق الدوبامين في نظام المكافأة، فإنه يُحفّز الشعور بالمكافأة، مثل الاندفاع الصغير، وكل سيجارة تدخنها تعزز هذا الشعور، مما يجعلك تشتهي السجائر وتدمنها في النهاية.

لذا، عندما نرغب في الإقلاع عن التدخين، يجب علينا قطع هذا الارتباط بين السجائر والشعور بالمكافأة. وعلى الرغم من أنها صعبة وتحتاج إلى مساعدة كبيرة لتحقيقها على المدى الطويل، إلا أنها ممكنة.

تدخلات للإقلاع عن التدخين

هناك اثنتان من الطرق الرئيسية للتخلص من الإدمان على التدخين: قوة الإرادة والانضباط الذاتي.

يمكن أيضًا استخدام العلاجات للتغلب على الرغبة الشديدة في التدخين دون تعريض الجسم للمخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين النشط.

هناك ثلاثة أنواع من العلاجات:

أولًا، هناك العلاجات البديلة للنيكوتين مثل الصُمغ والباتشات وأجهزة الاستنشاق (المعروفة أيضًا بأجهزة الاستنشاق) التي تحرر النيكوتين ببطء للتخفيف من الرغبة في التدخين. النيكوتين بحد ذاته غير ضار، ولكن الدخان الذي يستنشقه المدخن من السجائر هو الذي يكون ضارًا، ثم هناك الأدوية مثل الفارينيكلين والبوبروبيون.

يعمل الفارينيكلين على زيادة إفراز الدوبامين في مسار المكافأة، ويحاكي مكافأة التدخين ويقلل من أعراض الانسحاب عند الإقلاع عن التدخين.

السجائر الإلكترونية - جيدة أم سيئة؟

يوجد دليل قوي على أن السجائر الإلكترونية قد تساعد في الإقلاع عن التدخين، ولكنها ليست منتجًا مرخصًا طبيًا، وبالتالي لا يتم تصنيفها كدواء.

وفقًا لتقارير، تُعتبر السجائر الإلكترونية آمنة على المدى القصير إلى المتوسط، أو على الأقل أقل ضررًا من السجائر التقليدية. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أنه "من غير المحتمل أن تكون منتجات السجائر الإلكترونية خالية من المخاطر على المدى الطويل".

هناك قلق آخر يتعلق بالسجائر الإلكترونية، وهو إمكانية إنشاء إدمان جديد أو أن تعمل كبوابة لتدخين التبغ. هذا الأمر مقلق بشكل خاص للشباب، حيث تشير بعض الأدلة إلى أن المراهقين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية هم أكثر عرضة للبدء في تدخين التبغ في المستقبل.

ما الطريقة الأفضل لمساعدتك على الإقلاع عن التدخين؟ 

"الطريقة الأكثر فعالية للتوقف عن التدخين هي الدعم السلوكي الذي يساعدك على وضع استراتيجيات للتعامل مع الجانب النفسي للرغبة الشديدة، إلى جانب الأدوية التي تساعد في التعامل مع الآثار الجسدية الجانبية للتوقف عن التدخين.

يختلف مسار كل شخص في التوقف عن التدخين، فبعضهم قد يتوقف بسهولة ويتخلص منه بمجرد نزوة، والبعض الآخر قد يحتاج إلى سنوات من العلاجات المجانية".

الإقلاع عن السجائر الإقلاع عن السجائر مفيد لصحتك 14٪ من الوفيات في جميع أنحاء العالم الأمراض المرتبطة بالتدخين الأحداث الاجتماعية أو الاكتئاب العادات اليومية البسيطة مستقبلات الأسيتيل كولين النيكوتين إطلاق مواد كيميائية في الدماغ إطلاق الدوبامين بالضرورة في الإدمان إفراز الدوبامين

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