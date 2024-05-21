وزير التنمية المحلية يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالغربية

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومركز البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام، بحضور د.أحمد عطا، نائب المحافظ وسكرتير عام المحافظة، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتابع اللواء هشام آمنة والدكتور طارق رحمي سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح علي مخالفات البناء والتي تشمل اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصور فوتوغرافية وصور فضائية بالموقع لتحديد مدي خضوع المبني أو المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه، فضلًا عن متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة في التصدي لأي تعديات يتم رصدها عبر المنظومة على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي بذلتها محافظة الغربية في تحقيق المستهدف من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، بالتعاون بين قوات إنفاذ القانون وعدم السماح بأي تعديات جديدة، وإزالتها في المهد ووقف مخالفات البناء.

كما أشاد الوزير بجهود العاملين في منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة لسرعة الانتهاء من المعاينات ضمن إجراءات قانون التصالح الجديدة، لافتًا إلى أنه سيتم دعم المحافظات بنحو 2000 تابلت، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحتها للعاملين في المنظومة.