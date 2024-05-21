الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التنمية المحلية يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالغربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومركز البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام، بحضور د.أحمد عطا، نائب المحافظ وسكرتير عام المحافظة، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتابع اللواء هشام آمنة والدكتور طارق رحمي سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح علي مخالفات البناء  والتي تشمل اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصور فوتوغرافية وصور فضائية بالموقع لتحديد مدي خضوع المبني أو المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه، فضلًا عن متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة في التصدي لأي تعديات يتم رصدها عبر المنظومة على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي بذلتها محافظة الغربية في تحقيق المستهدف من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، بالتعاون بين قوات إنفاذ القانون وعدم السماح بأي تعديات جديدة، وإزالتها في المهد ووقف مخالفات البناء.

كما أشاد الوزير بجهود العاملين في منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة لسرعة الانتهاء من المعاينات ضمن إجراءات قانون التصالح الجديدة، لافتًا إلى أنه سيتم دعم المحافظات بنحو 2000 تابلت، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحتها للعاملين في المنظومة.

هشام آمنة وزير التنمية المحلية التنفيذية بالمحافظة متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية والتنمية الاقتصادية لإتاحته باستخدام أحدث الوسائل

مواد متعلقة

وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدان مشروعات " حياة كريمة" بزفتي

وزير التنمية المحلية يوجه بالسماح بتوريد رسوم التصالح نقديا أو بالفيزا

وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدان مشروعات الرصف والتطوير بزفتى والسنطة

وزير التنمية المحلية يبدأ جولته في الغربية من المركز التكنولوجي بزفتى

ضبط صاحب مخبز استولى على 40 جوال دقيق بلدى مدعم بكفرالزيات

مباحث تموين الغربية تضبط 114 مخالفة بمراكز ومدن المحافظة

رفع 132 حالة إشغال متنوعة من شوارع طنطا

حملات مكبرة على الأسواق والمحال بالغربية

الأكثر قراءة

عاجل.. جهود للسيطرة على حريق بمصنع أدوية بأكتوبر

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

كيف يشكل ميناء الحمراء البترولى مستقبل الصناعة فى مصر؟

الزمالك يؤكد إصابة أحمد حمدى بقطع فى الرباط الصليبى

العثور على جثة شاب مجهول الهوية مقتولاً بنجع حمادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى