الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصطفى عطية الفائز بجائزة المبدع الصغير: أنشأت موقعًا إلكترونيًا يركز على الثقافة

مصطفى محمود عطية
مصطفى محمود عطية

قال مصطفى محمود عطية، الفائز بـجائزة الدولة للمبدع الصغير بدورتها الرابعة؛ فرع المواقع والتطبيقات الإلكترونية الفئة الأولى لعام 2024، إنه تقدم للجائزة بموقع إلكتروني قام ببرمجته وتصميمه باسم "الموضوعات الثقافية"، ويتناول الموقع عبر محتواه العديد من الموضوعات الثقافية مثل السياسة والحضارة والثقافة ونظرية البيئة، مشيرًا إلى أن سبب إقباله على تصميم المواقع يعود لحبه للأفكار الثقافية والحضارية والتاريخ.

مصطفى عطية: تعلمت البرمجة وأخطط لدراسة الذكاء الاصطناعي

وأضاف "مصطفى" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن تصميم الموقع استغرق برمجته حوالي أسبوعين، لافتًا إلى أنه تعلم البرمجة منذ سنة مضت من خلال مشاهدة قنوات على يوتيوب تقدم دروسًا فى البرمجة وتصميم المواقع، وبسؤاله حول دراسته في المستقبل، أكد أنه سوف يدرس الذكاء الاصطناعي والبرمجة.

نتائج جائزة الدولة للمبدع الصغير بدورتها الرابعة

وأعلنت نتيجة جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة 2024 وأسماء الفائزين بها، وذلك برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، حيث بلغ عدد الأطفال المتقدمين للجائزة في دورتها الرابعة لهذا العام من داخل جمهورية مصر العربية، من كل محافظاتها 10455 طفلًا، ومن خارج الدولة 100 طفل، بإجمالي 10555 متقدمًا، في كل مجالات الجائزة "الآداب - الفنون - الإبداع والابتكار، بواقع 3646 من الذكور، و6909 من الإناث، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين في فرع القصة 790 طفلًا، وفي فرع الشعر 449، وفي فرع التأليف المسرحي 133، وفي فرع الرسم 7546، وفي فرع العزف 87، وفي فرع الغناء 644، وفي فرع التطبيقات والمواقع 450، كما تقدم لفرع الابتكارات العلمية 456"، كما فاز 34 مبدعًا من الفئة العمرية الأولى، والفئة العمرية الثانية بالجائزة في دورتها الرابعة.

مصطفي محمود عطية فرع المواقع والتطبيقات الإليكترونية جائزة الدولة للمبدع الصغير بدورتها الرابعة السياسة والحضارة الذكاء الاصطناعي البرمجة

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