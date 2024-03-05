استشارى باطنة: التدخين الإلكترونى يؤثر سلبًا على الإدارك وتكوين الشخصية

أكد الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة، رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين، تأثر جميع خلايا الجسم بالسجائر الإلكترونية، منوهًا بأن سوق السجائر الإلكترونية عشوائية، ولا توجد بحوث أو دراسات تتم على الزيوت وجودتها المستخدمة في هذا النوع من السجائر.

وأشار "صفوت"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" إلى كثرة أنواع السجائر الإلكترونية بين الشعبي والغالي، وجميعهم مضرة، موضحًا أن النيكوتين هو المشكلة الأساسية التي توجد في كل أنواع السجائر سواء عادية أو إلكترونية، وأنه دخل جسم الإنسان خاصة الشباب تحت سن 18 عام يؤثر سلبا على الإدارك وتكوين الشخصية، ويكون هناك نقص في التحصيل الدراسي مع العصبية الزائدة.

السجائر الإلكترونية تتكون من زيوت ومواد تمثل سموم

ونوه استشاري الباطنة إلى أن السجائر الإلكترونية تتكون من زيوت ومواد تمثل سموم، واصفًا إياه بكونها "سم في العسل"، فهي ذات رائحة هادية وجميلة، ولكنها تشكل خطرًا على صحة الإنسان.

وأوضح أن السجائر الإلكترونية لها تأثير سلبي على النفسية، حيث إنها تؤثر على مراكز الإدراك بالمخ والحالة العامة للإنسان، وبالتالي قد تصيب الإنسان بالاكتئاب وغيرها من الأمراض النفسية.