الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

استشارى باطنة: التدخين الإلكترونى يؤثر سلبًا على الإدارك وتكوين الشخصية

التدخين
التدخين

أكد الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة، رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين، تأثر جميع خلايا الجسم بالسجائر الإلكترونية، منوهًا بأن سوق السجائر الإلكترونية عشوائية، ولا توجد بحوث أو دراسات تتم على الزيوت وجودتها المستخدمة في هذا النوع من السجائر.

وأشار "صفوت"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" إلى كثرة أنواع السجائر الإلكترونية بين الشعبي والغالي، وجميعهم مضرة، موضحًا أن النيكوتين هو المشكلة الأساسية التي توجد في كل أنواع السجائر سواء عادية أو إلكترونية، وأنه دخل جسم الإنسان خاصة الشباب تحت سن 18 عام يؤثر سلبا على الإدارك وتكوين الشخصية، ويكون هناك نقص في التحصيل الدراسي مع العصبية الزائدة.

السجائر الإلكترونية تتكون من زيوت ومواد تمثل سموم

ونوه استشاري الباطنة إلى أن السجائر الإلكترونية تتكون من زيوت ومواد تمثل سموم، واصفًا إياه بكونها "سم في العسل"، فهي ذات رائحة هادية وجميلة، ولكنها تشكل خطرًا على صحة الإنسان.

وأوضح أن السجائر الإلكترونية لها تأثير سلبي على النفسية، حيث إنها تؤثر على مراكز الإدراك بالمخ والحالة العامة للإنسان، وبالتالي قد تصيب الإنسان بالاكتئاب وغيرها من الأمراض النفسية.

التدخين الإلكتروني الإدارك وتكوين الشخصية الإدارك تكوين الشخصية استشاري باطنة التدخين الإلكتروني يؤثر سلبا على الإدارك التدخين

مواد متعلقة

"ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة".. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس حتى نهاية مارس

أستاذ اقتصاد: الدولة هي الداعم الحقيقي للمواطن المصري

تفاصيل حملة "نتابع سوا" لمتابعة صحة أطفال مستفيدي تكافل وكرامة بالمحافظات

أستاذ اقتصاد زراعى: التوجيهات الرئاسية بالإفراج الفورى عن البضائع ضرورية لاستقرار السوق

دلالة التوجيهات الرئاسية بالإفراج الفورى عن البضائع من الموانئ فى هذا التوقيت (فيديو)

السفير محمد آيت أوعلى: المغرب لم تدخر جهدًا لإنجاح جهود العمل العربى المشترك

مندوب موريتانيا يتسلم رئاسة مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين للدورة 161

مندوب موريتانيا بالجامعة العربية: لا يزال الوضع بغزة يفرض نفسه على أجندة الاجتماعات

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يستقر على قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

عاجل.. تاجر يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

فودافون تكشف سبب تعطل بعض خدماتها: سنعوض العملاء المتضررين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين من مدينة حمد شمال خان يونس

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا

سفير إسرائيل يطالب بعدم المشاركة فى اجتماعات وزراء حكومة الحرب فى واشنطن