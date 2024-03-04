الإثنين 04 مارس 2024
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السفير محمد آيت أوعلى: المغرب لم تدخر جهدًا لإنجاح جهود العمل العربى المشترك

السفير محمد آيت أوعلي
السفير محمد آيت أوعلي

قال السفير محمد آيت أوعلي، المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية، ورئيس الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، إن رئاسة بلاده شهدت كذلك عقد منتدى التعاون العربي الروسي والذي عقد في العاصمة المغربية مراكش في شهر ديسمبر الماضي، بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية وروسيا وكانت من ثماره الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام.

إننا أمام وضع غير مسبوق  لترسيخ العمل العربى

وشدد أوعلي، خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة العادية 161 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على أن المغرب لم تدخر جهدا خلال تلك الفترة لانجاح جهود العمل العربي المشترك.

ولفت المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية، إلى أننا أمام وضع غير مسبوق  لترسيخ العمل العربي المشترك والبحث عن دوائر الاتفاق والانخراط بكل جدية في منظومة العمل العربي المشترك.

العمل العربي المشترك جهود العمل العربي المشترك المغرب السفير محمد أوعلي السفير محمد آيت أوعلي جامعة الدول العربية

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