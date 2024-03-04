محلل اقتصادى: مشروع رأس الحكمة بوابة للمزيد من التدفقات الاستثمارية

قال الدكتور عاصم منصور، المحلل الاقتصادي، إن هناك تحسنًا كبيرًا في معدل الاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث بلغت في عام 2022 - 2023 نحو 10 مليارات دولار بنسبة زيادة 67% على العام السابق، مؤكدًا أن مشروع رأس الحكمة بوابة للمزيد من التدفقات الاستثمارية.

وأضاف منصور، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة المصرية وضعت خطة بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 57 مليار دولار خلال الـ10 أعوام المقبلة، مؤكدا أن الاتفاقات التي ستأتي سواء من الجانب الإيطالي أو غيرها من الدول ستعزز من ثقة جذب المزيد من المستثمرين.

العالم بأكمله يواجه مشكلة فى الاستثمارات

وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن دولة إيطاليا تعتبر في المركز الثالث من حيث عدد الاستثمارات في العام المالي السابق مما تمثل شريكا مهما جدا لدولة مصر، لافتًا إلى أن الاستثمارات المتوقع الاتفاق عليها ستكون متعلقة بالأمن الغذائي في المقام الأول ثم تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح المحلل الاقتصادي، أن العالم بأكمله يواجه مشكلة في الاستثمارات من حيث نفوذ الإنتاج والطاقة أو حتى النفوذ للأسواق بسبب التوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن الاتفاق التجاري بين مصر وإيطاليا سيعمل على الاستصلاح الزراعي في المقام الأول، ومتوقع استصلاح حوالي 3 ملايين فدان باستخدام التقنيات الحديثة التي تشارك بها الشركات الإيطالية.