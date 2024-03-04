الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل اقتصادى: مشروع رأس الحكمة بوابة للمزيد من التدفقات الاستثمارية

رأس الحكمة
رأس الحكمة

قال الدكتور عاصم منصور، المحلل الاقتصادي، إن هناك تحسنًا كبيرًا في معدل الاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث بلغت في عام 2022 - 2023 نحو 10 مليارات دولار بنسبة زيادة 67% على العام السابق، مؤكدًا أن مشروع رأس الحكمة بوابة للمزيد من التدفقات الاستثمارية.

وأضاف منصور، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة المصرية وضعت خطة بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 57 مليار دولار خلال الـ10 أعوام المقبلة، مؤكدا أن الاتفاقات التي ستأتي سواء من الجانب الإيطالي أو غيرها من الدول ستعزز من ثقة جذب المزيد من المستثمرين.

العالم بأكمله يواجه مشكلة فى الاستثمارات

وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن دولة إيطاليا تعتبر في المركز الثالث من حيث عدد الاستثمارات في العام المالي السابق مما تمثل شريكا مهما جدا لدولة مصر، لافتًا إلى أن الاستثمارات المتوقع الاتفاق عليها ستكون متعلقة بالأمن الغذائي في المقام الأول ثم تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح المحلل الاقتصادي، أن العالم بأكمله يواجه مشكلة في الاستثمارات من حيث نفوذ الإنتاج والطاقة أو حتى النفوذ للأسواق بسبب التوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن الاتفاق التجاري بين مصر وإيطاليا سيعمل على الاستصلاح الزراعي في المقام الأول، ومتوقع استصلاح حوالي 3 ملايين فدان باستخدام التقنيات الحديثة التي تشارك بها الشركات الإيطالية.

رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة محلل اقتصادي التدفقات الاستثمارية مشروع رأس الحكمة بوابة للمزيد من التدفقات الاستثمارية الدكتور عاصم منصور

مواد متعلقة

دبلوماسى سابق: العدوان الإسرائيلى على غزة أعاد إحياء فكرة حل الدولتين

أستاذ زراعة: نشهد تعاونا وثيقا بين مصر ومنظمة الفاو في مجالات الغذاء (فيديو)

"القاهرة الإخبارية" ترصد بيان الخارجية الفلسطينية بشأن الأوضاع في الضفة الغربية

مراسلة " القاهرة الإخبارية": نتنياهو وبّخ جانتس بسبب زيارته لأمريكا

القاهرة الإخبارية: أمريكا ترى أن جانتس الأكثر تعاونًا فى خطتها المرسومة للصراع

"أصناف مميزة".. تفاصيل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور ومعرض خيرات رمضان

"الأراجوز المصري" ومهرجو تونس والجزائر يشاركون أطفال مركز شباب العمال بمسرح الجنوب

السكر بـ27.. الزراعة تكشف تفاصيل مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"

الأكثر قراءة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

موعد إعلان الجدول النهائى لامتحانات الثانوية العامة 2024

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

تقدم كبير فى مفاوضات الهدنة وعقبات طفيفة.. ماذا حدث فى مباحثات مصر؟

أحمد موسى يفجر مفاجأة فى قضية طالبة العريش نيرة صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنو طائفة الحرديم يغلقون الشوارع رفضًا لقانون التجنيد فى جيش الاحتلال

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير