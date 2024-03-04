أستاذ زراعة: نشهد تعاونا وثيقا بين مصر ومنظمة الفاو في مجالات الغذاء (فيديو)

قال الدكتور زكريا فؤاد، أستاذ الزراعة، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدير العام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة جرى فيه استعراض أوجه التعاون المشتركة، وهناك تعاون وثيق بين منظمة "الفاو" ومصر في مشروعات تنموية في مجال الأغذية والزراعة عبر سنوات عديدة.

وأضاف فؤاد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن اللقاء شهد الاتفاقية الإطارية القادمة من 2024 لـ 2027، وهناك مشروعات كثيرة تابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، لافتًا إلى أن مدير عام منظمة "الفاو" أشاد بالمشروعات التنموية المصرية في كل المجالات سواء العمرانية أو الزراعية أو الصناعية.

وأشار أستاذ الزراعة، إلى أنه منذ عام 2014 حتى هذه اللحظة تشهد الدولة مشروعات تنموية زراعية في ربوع مصر المختلفة، موضحًا أن الرئيس السيسي يؤكّد سعي مصر لتجاوز التحديات العالمية وتحقيق طفرة بمساحة الأراضي الزراعة، حيث تتمثل هذه التحديات في أن مصر أكبر مستورد للقمح حتى الآن، لكن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة جدا للحد من هذه الكميات.

تحديات تتمثل في الزيادة السكانية والتغيرات المناخية

ونوه أستاذ الزراعة، بأن هناك تحديات تتمثل في الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بالقيادة السياسية الراشدة أولت اهتماما كبيرا بالمجال الزراعي في شقين عن طريق التوسع الأفقي والتوسع الرأسي.

وتابع: التوسع الأفقي هو زيادة المساحة المزروعة بسطوح الأراضي، حيث إنه خلال هذا العام والعام المقبل سيكمل 4 ملايين فدان في مناطق مصر المختلفة في مناطق مثل شرق العوينات وشمال وجنوب سيناء ومشروع المليون ونصف مليون، وزراعة 100 ألف صوبة وغيرهما.