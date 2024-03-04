أشرف سنجر: العالم العربى يقدم صوتًا واحدًا أمام الأمم المتحدة بشأن فلسطين

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إن حديث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، يعبر عن المجتمع العربي، باعتبار أنه مسئول عن قرار الجامعة العربية، الذي ظهر بشكل واضح بالإسقاط الجوي المستمر للمساعدات المقدمة للفلسطينيين من جمهورية مصر العربية والأردن والإمارات وقطر.

وأضاف سنجر، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العالم العربي يقدم صوتًا واحدًا أمام منظمة الأمم المتحدة، التي مثلت نبرة إنسانية للتفاعل مع جامعة الدول العربية، عكس صوت وصورة المجتمع الدولي في انتقاد الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لدولة الاحتلال وسياساتها.

عمل جماعى مشترك للضغط على دولة الاحتلال

وأوضح خبير السياسات الدولية أن "أبوالغيط" تحدث عن أننا نشهد حكمًا بالإعدام على منع وصول المساعدات، وهو أمر أصبح جليًا وواضحًا داخل كل منزل في العالم.

ولفت خبير السياسات الدولية إلى أن تحرك جامعة الدول العربية يؤكد العمل الجماعي العربي، بما يحمل من عمل جماعي مشترك لاستخدام ورقة المجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال ومن يحاول أن يقدم دعمًا لها بمنع المساعدات.