مندوب موريتانيا يتسلم رئاسة مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين للدورة 161

تسلم السفير حسين سيدي عبدالله، مندوب موريتانيا بالجامعة العربية، رئاسة مجلس الجامعة على مستوى المندوبين للدورة 161 من دولة المغرب.

أعمال المجلس تتناول العديد من القضايا الإقليمية والدولية

وانطلق اجتماع الدورة 161 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الأمانة العامة، تمهيدا للاجتماع الوزاري.

وتتناول أعمال المجلس العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي القلب منها المستجدات في قطاع غزة، إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 4 أشهر، والكيفية التي يمكن بها تحقيق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى الإعداد للقمة العربية المقبلة والمقرر انعقادها في البحرين في شهر مايو المقبل.