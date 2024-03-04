رغم وفاته.. جميل برسوم يطل بثلاثة أعمال درامية فى رمضان 2024

تصدر الفنان جميل برسوم، مؤشرات البحث على موقع "جوجل"، عقب وفاته صباح اليوم الإثنين بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 70 عامًا.

وفاة الفنان جميل برسوم

وأعلن الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما في مصر، عبر منشور على حسابه بموقع التواصل "فيسبوك"، عن وفاة الفنان جميل برسوم، وصفه بالفنان الرائع والخلوق والمتواضع، الذي أثرى الساحة الفنية بأعماله الراقية وأمتع الجماهير بتمثيله الاستثنائي.

ظهور جميل برسوم في رمضان 2024

ويطل الفنان جميل برسوم بأعماله خلال شهر رمضان على الرغم من رحيله، حيث يشارك في دراما رمضان المقبل بثلاثة أعمال هما مسلسل "فراولة"، والجزء الرابع من مسلسل "المداح"، ومسلسل "بـ 100 راجل".

ويجسد "برسوم" شخصية صنايعي في مسلسل "فراولة"، وكبير الحي في مسلسل "بـ 100 راجل"، وعراف في مسلسل "المداح".

الظهور الأخير للفنان جميل برسوم

وكان الظهور الأخير لجميل برسوم من حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية في دورته الـ72.

وتم منح الفنان الراحل جائزة الأب يوسف مظلوم، وقال خلال تكريمه: "كنت خايف أموت قبل ما أتكرم، أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي".

أبرز المعلومات عن الراحل جميل برسوم

ولد في محافظة البحيرة، درس في المعهد العالي الزراعي قبل دخوله الفن، ثم انتقل لمعهد الفنون المسرحية بعد عامين من دراسته في المعهد العالي الزراعي.

تخرج في معهد فنون مسرحية، وكانت دفعته سعاد نصر، محمد العربي، وعين في مسرح الطليعة، كما شارك في أعمال دينية، أبرزها مسلسل "محمد رسول الله"، وقدم شخصية "فرعون مصر".

شارك في حوالي ما يقرب من 100 عمل بين السينما والتليفزيون، من أشهر أفلامه:85 جنايات، ولاد العم، أمن دولت، الفيل الأزرق، الكنز، أنا وابن خالتي".