مندوب المغرب بالجامعة العربية: تعزيز أواصر العمل العربى المشترك لبحث تطورات العدوان على غزة

وجّه السفير محمد آيت أوعلي، المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية، ورئيس الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الشكر للأمانة العامة للجامعة العربية على ما قدمته لدولة المغرب خلال فترة رئاستها مجلس الجامعة على مدار الـ6 أشهر الماضية، وما لمسه من تعاون من مجلس الجامعة على المندوبين الدائمين لخدمة قضايا العملة الغربي المشترك.

وقال أوعلي، خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة العادية 161 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، إن الدورة الماضية والتي ترأسها المغرب شهدت العديد من الحراك العربي الكبير وتنظيم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية العديد من الاجتماعات لتعزيز أواصر العمل العربي المشترك، والتي تزامن معها العدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

دورة غير عادية لجامعة الدول العربية

وأوضح المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية أنه تم عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بدعوة من المغرب، لبحث تطورات العدوان على قطاع غزة، وبحث تكثيف الجهود العربية لوقف هذا العدوان.

وأشار المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية إلى عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للموقف العربي، للرد على المذكرة التي وقعتها إثيوبيا مع منطقة أرض الصومال، والتأكيد على الرفض العربي لتلك المذكرة، واجتماع آخر لوزراء الخارجية العرب حول القصف الإيراني الذي استهدف مناطق عراقية في مدينة أربيل.