تفاصيل حملة "نتابع سوا" لمتابعة صحة أطفال مستفيدي تكافل وكرامة بالمحافظات

قالت الدكتورة شذى هاني، استشاري برامج الدمج والتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن حملة "نتابع سوا" تضم مجموعة أدوات تم إنتاجها من قبل وزارة التضامن، وهي عبارة عن مشروع تعاون بين وزارة التضامن الأجتماعي، والوكالة الألمانية للتنمية.

وأضافت هاني، خلال لقائها عبر قناة DMC، أن حملة "نتابع سوا" تستهدف التعرف على علامات النمو الطبيعية للأطفال منذ الولادة وحتى عمر 5 أعوام، لافتة إلى أنه يتم متابعة نمو الأطفال من خلال الرائدة الاجتماعية، ولابد أن تكون من المجتمعات المستهدفة، معقبة: "الوزارة لديها 15 ألف رائدة اجتماعية في المحافظات".

هناك 10 ملايين طفل داخل مستفيدي تكافل وكرامة

وأشارت استشارى برامج الدمج والتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم الوصول من خلال الحملة للأسر المستهدفة وهي أسر تكافل وكرامة والذي يبلغ عددهم 5 ملايين أسرة، منوهة بأن هناك 10 ملايين طفل داخل مستفيدي تكافل وكرامة.