مندوب موريتانيا بالجامعة العربية: لا يزال الوضع بغزة يفرض نفسه على أجندة الاجتماعات

قال السفير حسين سيدي عبدالله، مندوب موريتانيا بالجامعة العربية، إنه لا يزال الوضع في غزة يفرض نفسه بقوة على أجندة الاجتماعات في جامعة الدول العربية.

وأكد عبدالله، خلال كلمته بمجلس جامعة الدول العربية، أن العدوان الإسرائيلي ما زال مستمرًا على وتيرة القتل العشوائي للمدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن.

إسرائيل تتبع التدمير الممنهج والتهجير القسرى

وأضاف مندوب موريتانيا بالجامعة العربية، أن إسرائيل تتبع التدمير الممنهج والتهجير القسري للفلسطنيين، لافتًا إلى أن ما يحدث في غزة سوف ينتج عنه عواقب وخيمة سوف تؤثر على المنطقة بأكملها أمنيًا واجتماعيًا وسياسيًا، وذلك بسبب صمت العالم أمام الجرائم التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي في الشعب الفلسطيني بغزة.

وتابع: "صمت العالم يعطي للعدوان الإسرائيلي ضوءًا أخضر للتصعيد والتمادي في الطغيان".