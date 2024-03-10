لماذا تعاني النساء من مشاكل القلب أكثر من الرجال؟

أمراض القلب هى السبب الرئيسي للوفاة بين النساء الهنديات، وتساهم الأعراض الخفية والافتقار لخيارات العلاج المخصصة والفجوات المعرفية والتحيزات المجتمعية في نتائج أسوأ، ومعرفة عوامل الخطر، وإجراء تغييرات في نمط الحياة، والسعي للحصول على الرعاية الصحية المناسبة يمكن أن تقلل من المخاطر.

غالبًا ما يُنظر إلى أمراض القلب على أنها "مشكلة خاصة بالرجل"، حيث تركز جهود البحث والوقاية والعلاج في المقام الأول على الرجال. ومع ذلك، أظهرت الدراسات أن النساء في الهند يتعرضن أيضًا لخطر كبير للإصابة بأمراض القلب، والتي أصبحت بشكل متزايد سببًا رئيسيًا للوفاة بين النساء. غالبًا ما لا يتم تشخيص هذا التهديد الصامت أو علاجه، مما يؤدي إلى نتائج أسوأ بالنسبة للنساء مقارنة بالرجال عندما يتعلق الأمر بمشاكل القلب.

الأسباب

أحد الأسباب التي تجعل النساء يعانين من نتائج أسوأ هو أنهن يميلن إلى ظهور أعراض مختلفة عن الرجال في حين أن الرجال عادة ما يعانون من ألم في الصدر وعدم الراحة، فإن النساء قد يعانين من أعراض أكثر دقة مثل التعب وضيق التنفس والغثيان وألم الظهر أو الفك. غالبًا ما يتم تشخيص هذه الأعراض بشكل خاطئ على أنها قلق أو توتر أو حتى عسر هضم، مما يؤخر التشخيص والعلاج المناسب.

هناك عامل آخر يساهم في نتائج أسوأ بالنسبة للنساء وهو عدم وجود خيارات علاجية مخصصة. تاريخيًا، تم إجراء معظم الأبحاث حول أمراض القلب على الرجال، مما أدى إلى فجوة معرفية في فهم كيفية تأثير المرض على النساء. ونتيجة لذلك، فإن العديد من العلاجات والأدوية قد لا تكون فعالة بالنسبة للنساء كما هي بالنسبة للرجال.

على الرغم من هذه التحديات، هناك خطوات يمكن للمرأة اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. أولًا وقبل كل شيء، من المهم معرفة تاريخ عائلتك وعوامل الخطر الشخصية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والتدخين. يمكن أن تساعد الفحوصات المنتظمة مع مقدم الرعاية الصحية في اكتشاف أي علامات تحذيرية في وقت مبكر.

في الختام، في حين أن أمراض القلب تؤثر على كل من الرجال والنساء، فمن المهم أن ندرك أن النساء قد يعانين من نتائج أسوأ بسبب الاختلافات في الأعراض، وخيارات العلاج، والتحيزات المجتمعية. ومن خلال فهم هذه الاختلافات واتخاذ خطوات استباقية للحد من مخاطرها، يمكن للمرأة تحسين فرصها في العيش حياة طويلة وصحية.