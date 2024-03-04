"طعنة في القلب".. ننشر أول صور لشاب ضحية الغدر في كرداسة

شهدت منطقة كرداسة حادثًا مأساويًا عندما نشبت مشاجرة بين شاب وآخر انتهت بمقتل أحدهما بطعنة نافذة في القلب، وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

حصلت “الدستور” على أول صور لـ المجني عليه حامد أسامة الذي قتل على يد شخص بطعنة نافذة في القلب بمنطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بتلقي قسم شرطة كرداسة بلاغًا من أحد الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى"حامد أسامة" مصاب بطعنه نافذة أودت بحياته في الحال.

بإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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