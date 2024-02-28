اليوم.. استكمال إعادة إجراءات محاكمة متهم بقتل شاب في كرداسة

تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة متهم بقتل شاب بالاشتراك مع 8 متهمين آخرين في كرداسة، في القضية رقم رقم 7806 لسنة 2020، جنايات مركز كرداسة.

وكشف أمر الإحالة أن المته "هيثم. م"، هارب، ۳۰ سنة، والمتهمين المحالين في القضية هم كل من "أحمد. س"، 34 سنة، مدير أمن أحد المولات الشهيرة، و"محمد. م"، 50 سنة، سائق، و"خالد. ز"، 41 سنة، عامل، "هيثم. م"، هارب، ۳۰ سنة، حارس خاص، "رمضان. م"، هارب، 24 سنة، حارس خاص، "كامل. ق"، 49 سنة، صاحب مكتب مقاولات، و"رزق. ق"، 55 سنة، عامل، "عبدالعاطي. م"، هارب، 35 سنة، عامل، "أحمد. م"، محبوس، 43 سنة، صاحب مكتب مقاولات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه "قذافي. ع" عمدًا مع سبق الإصرار المعلق على حدوث أمر بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح أيًا من غرائمهم على حراسة الأرض الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية بنادق آلية.

وتوجهوا صوبه إلى المكان الذي أيقنوا حضوره، وما أن وطأت أقدامهم مسرح الواقعة حتى أطلق المتهمان الرابع والخامس وابلًا من الأعيرة النارية صوب المجني عليهم قاصدين إزهاق روح أيًا منهم فأحدثوا إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهمين من الأول وحتى الثالث على مسرح الواقعة للشد من أزرهم.

ووجه للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة - بنادق آلية سريعة الطلقات - لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، كما حازوا وأحرزوا ذخائر - طلقات آلية - مما تستخدم على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق، حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.