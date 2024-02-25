تأجيل استكمال محاكمة المتهمين بـ"خلية الماريوت"

أجّلت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، الأحد، إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت" لجلسة 25 مايو للمرافعة.

وأسندت النيابة إلى متهمين، سبق الحكم عليهم، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.