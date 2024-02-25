الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل محمد كشمير نجل لاعب الزمالك السابق

عمر كشمير
عمر كشمير

تستكمل  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد محاكمة المتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بقتل نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير.

ترجع تفاصيل الواقعة لمنتصف مايو لعام 2022 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، عندما قام المتهم بقتل المجني عليه محمد عمر حسن كشمير نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم حال سيره بمنطقة العزبة البحرية بدائرة قسم شرطة حلوان، استوقف المجني عليه وطلب منه مبلغ 100 جنيه، فرفض الأخير ودفعه، فطعنه المتهم طعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض مطواة بدون ترخيص، فأصابه قاصدًا قتله فأنهى بفعله حياته على النحو المبين بالتحقيقات، ووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة القتل العمد، وسرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض مطواة التي استخدمها في الاعتداء على المجني عليه.

التجمع الخامس المعروفة إعلاميا نجل لاعب لاعب الزمالك عمر كشمير سبق الإصرار

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