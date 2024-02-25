الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة عامل بمعرض سيارات إلى الجنايات بتهمة إيحاءات وتلميحات لمواطنة أجنبية

حبس متهم
حبس متهم

أحالت نيابة القاهرة الجديدة الكلية برئاسة المستشار محمد حجازي، عامل بمعرض سيارات إلى  محكمة الجنايات بتهمة القيام بإيحاءات وتلميحات جنسية لمدرسة تحمل جنسية أجنبية.

تبين من خلال الأوراق أن المتهم هو “محمد.م” وكشفت التحقيقات أنه تعرض للمجنى عليها "سارة ج" تحمل جنسية أجنبية بالطريق العام بإتيانه إيحاءات وتلميحات جنسية بالفعل الفاضح  حال تواجدهم بالطريق العام بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية على النحو المبين بالتحقيقات.

 قائمة بأدلة الثبوت

 الشاهدة الأولي المجني عليها “ سارة ج ”، مدرسة بمدرسة دولية  التجمع الاول - القاهرة - بريطانية الجنسية تشهد أنها حال سيرها بالطريق العام بدائرة القسم حضر إليها المتهم وتعرض لها بإيحاءات جنسية خادشة للحياء حال تواجدهم بالطريق العام بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.

ت نيابة القاهرة الجديدة عامل المستشار محمد حجازى محكمة الجنايات جنسية اجنبية

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