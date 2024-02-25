الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة عامل متهم بهتك عرض سيدة فى الشرقية

محكمة
محكمة

تواصل محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد، استكمال محاكمة عامل متهم بهتك عرض سيدة بالقوة داخل وسيلة مواصلات بدائرة مركز ديرب نجم، ومواجهة المتهم بالمجني عليها.

تعود تفاصيل الواقعة لشهر نوفمبر من العام المنقضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لمركز شرطة ديرب نجم، من «ح. أ» 36 عامًا، ومقيمة بدائرة المركز، بأنها حال تواجدها بإحدى وسائل النقل فوجئت بأحد الأشخاص بملامسة مواطن عفتها وعلى إثر ذلك قامت بنهره، إلا أنه عاد وقام بملامسة جسدها مرة أخرى فقامت بالاستغاثة بالسائق، والذي قام بإيقاف المركبة أمام مركز الشرطة، وتم ضبطه والتحفظ عليه وتسليمه للشرطة.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث، عن أن وراء ارتكاب الواقعة، «ا.ع»، 38 عامًا، عامل ومقيم بإحدى قرى مركز منيا القمح، وتبين قيامه بملامسة مناطق عفتها، قاصدًا من ذلك هتك عرض المجني عليها بغير رضاها، على النحو المبين بالتحقيقات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق محاكمة عامل هتك عرض سيدة مركز ديرب نجم الأجهزة الأمنية بالشرقية

مواد متعلقة

غدًا.. استكمال نظر دعوى سحب الثقة من نقيب المهندسين

غدًا.. استكمال محاكمة عصابة سرقة السيارات بمدينة نصر

غدًا.. استكمال محاكمة عامل متهم بهتك عرض سيدة فى الشرقية

غدًا.. استكمال محاكمة متهمين بقتل مسن فى روض الفرج

غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين بـ"خلية الماريوت"

إحالة بائع بسوبر ماركت إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض طفلة

قرار جديد بشأن محاكمة 57 متهمًا فى "اللجان النوعية للإخوان"

رفض دعاوى استبعاد مرشحين على مقعد نقيب المحامين

الأكثر قراءة

الانسحاب من شمال غزة ومخطط جديد.. ماذا يدور فى كواليس مفاوضات الهدنة؟

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

لمناقشة أسماء الأسرى الفلسطينيين.. كواليس القرار الإسرائيلى لإرسال وفد إلى قطر لإنهاء صفقة التبادل مع حماس

توقعات سعر الذهب عيار 21 بعد الانخفاض.. أسعار الأعيرة المختلفة

قفزت من السيارة.. حبس سائق بتهمة محاولة اختطاف فتاة بالشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء فى فلسطين خلال يناير الماضى

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية