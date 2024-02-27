الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. الحكم على متهم في "أحداث الزيتون"

متهم
متهم

تعقد الدائرة 3 إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، جلسة الحكم على متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الزيتون".

 

وكشفت تحقيقات القضية في وقت سابق، إحالة المتهم "محمد. ر. ع" من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، للمحاكمة على خلفية الاشتباكات التي وقعت بمنطقة حلمية الزيتون بين قوات الأمن والأهالي من جانب وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية من جانب آخر.

وأسندت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والتجمهر والبلطجة والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية وحيازة مفرقعات، والتعدي على قوات الأمن ومقاومة السلطات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف لتكدير السلم والأمن العام وتعطيل المرور.   

الدائرة 3 ارهاب المستشار وجدي عبد المنعم أحداث الزيتون

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