الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

السجن 3 سنوات لمتهم بترويج المخدرات في القطامية

المخدرات
المخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج المخدرات في القطامية، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم حاز وأحرز المواد المخدرة بقصد الاتجار على النحو المبين بالتحقيقات.

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المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ترويج المخدرات القطامية السجن 3 سنوات محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المواد المخدرة

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