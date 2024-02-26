الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 15 عاما لعامل يدير ورشة تصنيع أسلحة نارية بأسيوط

حبس
حبس

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 15عاما لعامل، لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها بقرية نجع مبارك بمركز ديروط.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج، وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، وأمانة سر أحمد سمير غويل، ومحمد عبد الحميد حسن.

تعود وقائع القضية 27913 لسنة 2023 جنايات مركز ديروط إلى ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة ديروط تفيد قيام" ياسر. ي" 44 عاما، عامل بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع داخل مسكنه.
وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب مصطفى عبد الحكيم معاون مباحث مركز شرطة ديروط قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت منزل المتهم وتمكنت القوة من ضبط المتهم.

بتفتيش المنزل عثر على " 2 بندقية خرطوش بروحين محلي الصنع، 2 بندقية آلية، 12 فرد خرطوش محلي الصنع، 3 فرد رصاص محلي الصنع، 2 طبنجة، 40 طلق خرطوش عيار 16مم، 50 طلق خرطوش عيار 39*7.62، 3 هيكل فرد محلي الصنع مختلفين الأشكال، 2 صاروخ كهربائي، 5 دبشك بندقية خشبي، 12 مقبض فرد محلي الصنع، شاكوش، 7 ماسورة حديدية مختلفة الأطوال، أنبوبة غاز، 2 مفتاح انجليزي، 4 مفك حديدي، 5 مبرد حديدي، 2 كماشة، 13 سلك لحام، سوسته بندقية، منظار، مجموعة من ابر ضرب النار.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات وإدارته لورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة وبيع الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

محكمة جنايات أسيوط السجن المشدد عامل تصنيع الأسلحة النارية مركز ديروط أسلحة نارية

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