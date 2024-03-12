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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

دعاء يوم 2 من رمضان الثلاثاء 12-3-2024.. أدعية الإفطار للصائم

دعاء اليوم الثاني
دعاء اليوم الثاني من رمضان

دعاء يوم 2 من رمضان الثلاثاء 12-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث يعد الدعاء أحد مراتب العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وله أجر عظيم في الدنيا والآخرة.

دعاء يوم 2 من رمضان مكتوب الثلاثاء 12-3-2024

يرغب الملايين من المواطنين في معرفة صيغ دعاء يوم 2 من رمضان مكتوب الثلاثاء 12-3-2024 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق خاصة مع الشهر الفضيل وهى كما يلي:

اللهم أغفر لنا الذنوب والمعاصي جميعها خلال شهرك الكريم.. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.. وأصلح لي شأني كله.. اللهم أغفر لي ذنوبي.. اللهم اجعل شهر رمضان باب بركة لي ولأحبتي وجميع من أعرفهم.. اللهم اشفي أمي وأبي واجعلهم ممن نظرت إليهما نظرة رضا خلال شهرك الكريم.. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين.. وأفض عليهم من أنهار جناتك يارب العالمين.

اللهم اجعل لي نصيب من كل خير تنزله على عبادك.. اللهم ارزقني حلاوة ذكرك.. اللهم احفظني بحفظك الذي لا ينتهي.. اللهم اجعلني من عبادك الصالحين الشاكرين التائبين الأوابين يارب العالمين.. اللهم قربني إليك بالصلاة والزكاة وقراءة القرآن ورحمة الأيتام يا الله يا كريم.

اللهم حبب إلينا الإيمان والإسلام وباعد بيني وبين البؤس والفسوق والعصيان.. اللهم حرم علينا المعاصي.. واجعلنا من الصالحين الذين يتقربون إليك بالأعمال.

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للصائم دعوة عند الإفطار لا ترد.. دعاء الصائم قبل آذان المغرب مستجاب

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دعاء الفجر فى اليوم الأول من رمضان الإثنين 11 مارس 2024


أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 12-3-2024

اللهم أصبحنا على فطرة الإسلام.. وعلى كلمة الاخلاص.. وعلى دين نبينا محمد صل الله عليه وسلم.. وعلى ملة أبينا إبراهيم حنفيًا مسلمًا وما كان من المشركين.. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته.

اللهم عافني في بدني.. وعافني في سمعي.. اللهم عافني في بصري.. لا إله إلا أنت.. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر.. لا إله إلا أنت.

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أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 10 مارس 2024 

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للصائم دعوة عند الإفطار لا ترد.. دعاء الصائم قبل آذان المغرب مستجاب


دعاء للمتوفين في رمضان

اللهم ارحم أرواحًا طاهرة كانت تترقب رمضان معنا وتفرح به.. اليوم في قبرها.. اللهم أرحم من لا يصوم معانا هذا العام.. واجعل رمضانه في الجنة أفضل.. اللهم بلغنا أيام رمضان وليالي وأنت راض عنا.. وأهلنا وكل من نحب الأحياء منهم والأموات.


دعاء الإفطار في رمضان

اللهم لك صومت وعلى رزقك افطرك.. وبك آمنت وعليك توكلت.. اتبلت العروق وذهب الظمأ.. اللهم تقبل منا الصيام والقيام.. وأرزقني مغفرتك ورحمتك فإنك على كل شيء قدير.

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أفضل أوقات للدعاء في رمضان 2024

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دعاء الإفطار للصائم فى رمضان وأفضل أوقات الدعاء

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