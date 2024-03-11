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عاجل.. دعاء الإفطار للصائم فى رمضان وأفضل أوقات الدعاء

دعاء الإفطار للصائم
دعاء الإفطار للصائم في رمضان

دعاء الإفطار من أفضل الأوقات للدعاء، فينبغي على المسلم اغتنام هذه الفرصة والتضرع إلى الله تعالى. ينبغي الدعاء بِالْخَيْرِ للجميع. لا ينبغي التكاسل عن الدعاء، فالله تعالى غفور رحيم.

دعاء الإفطار للصائم في رمضان

ويمكن للمسلم الدعاء بأي دعاء يريده، وليس مقيدًا بالأدعية المذكورة في هذا الموضوع، بأي من الأدعية المأثورة التالية:-

  • "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".
  • "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".
  • "اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي".

أدعية أخرى:

  • "اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الصالحون".
  • "اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل".
  • "اللهم إني أسألك التوفيق والسداد والعون والرشاد".

أهمية دعاء الإفطار للصائم

فضل عظيم:

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة مستجابة عند إفطاره.

فرصة عظيمة:

وقت الإفطار من أفضل أوقات الدعاء، فينبغي على المسلم اغتنام هذه الفرصة والتضرع إلى الله تعالى.

زيادة الإيمان:

يزداد إيمان المسلم وتوكله على الله تعالى عند الدعاء.

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نصائح عند الدعاء

الوضوء:

يستحب الوضوء قبل الدعاء.
الاستقبال:

يستحب استقبال القبلة عند الدعاء.
الخضوع:

ينبغي الدعاء بتواضع وخضوع.
الإخلاص:

ينبغي الإخلاص لله تعالى عند الدعاء.
الدعاء بِالْخَيْرِ:

ينبغي الدعاء بالخير للجميع.

أفضل أوقات الدعاء في رمضان

  • وقت الإفطار: من أفضل أوقات الدعاء، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة مستجابة عند إفطاره.
  • ليلة القدر: خير من ألف شهر، ويجب على المسلم اغتنام هذه الليلة المباركة في الدعاء والتضرع إلى الله تعالى.
  • الساعة الأخيرة من ليلة الجمعة: من أفضل أوقات الدعاء.
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