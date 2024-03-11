يحرص المسلمون مع بداية الساعات الأولى في أول يوم رمضان على معرفة دعاء اليوم الأول من رمضان الإثنين 11-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم عبر جوجل، تقربًا من الله عز وجل، أملًا في أن يستجيب لهم الدعاء.

دعاء اليوم الأول من رمضان الإثنين 11-3-2024

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير دعاء اليوم الأول من رمضان الإثنين 11-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم.

دعاء اليوم الأول من رمضان مكتوب

اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان يا أكرم الأكرمين وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن.

اللهم اجعل صيامنا في رمضان صيام الصائمين، وقيامنا فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين.

اللهم هب لي في رمضان اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير، وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

أذكار الصباح اليوم

لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدُك، وأنا على عهدِك ووعدِك ما استطعتُ، أعوذ بك من شر ما صنعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتكَ عَلَيَّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفرُ الذنوب إلا أنت.

اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

دعاء للمتوفين في رمضان

"اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللهم اظله تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك، اللهم بيض وجهه يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه اللهم ثبت أقدامه يوم تزل فيها الأقدام".

دعاء الإفطار للصائم في رمضان

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

اللهم يا فاطر السماوات والأرض ويا عالم الغيب والشهادة، أسألك اللهم أن تشرح صدري وتغفر ذنبي، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله مالك الملك وأنك على كل شيء قدير، أن تفرج الهموم والكروب، وأن تنشر السعادة في قلوبنا يا أرحم الراحمين.

دعاء ختم القرآن

اللهم ذكرنى منه مانسيت وعلمنى منه ماجهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يارب العالمين.

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دعاء دخول المسجد

وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: (بسم الله، اللهم صلي على محمد، وإذا خرج قال: بسم الله، اللهم صلي على محمد).