استثناء هؤلاء من قرار مواعيد غلق المحال خلال شهر رمضان

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مواعيد غلق المحال والمطاعم والمولات التجارية يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة الثانية صباحًا.

وأضاف "قاسم"، في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن قرار هذا العام جاء لزيادة عدد ساعات الفجر، متابعًا: "المحال العامة الموجودة في المولات كانت تغلق في تمام الساعة الحادية عشرة وفي رمضان مستمرة حتى الساعة الثانية صباحًا، والورش الموجودة داخل الكتل السكنية التي كانت تغلق الساعة السادسة مساءً سيمتد عملها حتى العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة في محطات البنزين وعلى الطرق العامة تعمل 24 ساعة".

وتابع: "بالنسبة للكافيهات تبدأ العمل 5 صباحًا وتغلق 12 مساء وستمتد حتى الثانية صباحًا خلال شهر رمضان أما خدمة الديلفري والتيك أواي متوافرة على مدار الـ24 ساعة".

واستكمل: "يستثني من هذا القرار الصيدليات والأفران ومحال البقالة والسوبر ماركت وكذلك بالنسبة لمحال بيع الدواجن والخضروات نظرًا لطبيعة تلك المحال الخاصة خلال شهر رمضان".