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للصائم دعوة عند الإفطار لا ترد.. دعاء الصائم قبل آذان المغرب مستجاب

دعاء الصائم قبل آذان
دعاء الصائم قبل آذان المغرب

للصائم دعوة عند الإفطار لا ترد.. يعتبر دعاء الصائم عند الإفطار من الأدعية المستحبة في الإسلام، حيث وردت أحاديث نبوية شريفة تشير إلى فضله ومكانته عند الله تعالى.

دعاء الصائم 

اختلف العلماء في وقت دعاء الإفطار، هل هو قبل أو بعد الإفطار؟

القول الأول:

يذهب جمهور العلماء إلى أن دعاء الإفطار يكون بعد الإفطار.

أدلة هذا القول:

حديث رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الإفطار: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".

حديث رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الإفطار: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".

القول الثاني:

يذهب بعض العلماء إلى أن دعاء الإفطار يكون قبل الإفطار.

أدلة هذا القول:

حديث رواه أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل الإفطار: "اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت".

حديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل الإفطار: "اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك".

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دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب

دعاء الصائم قبل الإفطار من الأدعية المستحبة التي ينال المسلم عليها الأجر والثواب من الله تعالى.

يجب على المسلم أن يدعو الله تعالى بنية خالصة لوجهه الكريم، وأن يكون حاضر القلب عند الدعاء، وأن يتضرع إلى الله تعالى ويبتهل إليه بالدعاء.

من الأدعية المستحبة للصائم قبل الإفطار:

  • "اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت".
  • "اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك".
  • "اللهم إني أسألك أن ترزقني وإخواني المسلمين ما فيه خير لنا في الدنيا والآخرة".
  • "اللهم اجعل هذا اليوم يوم بركة ورحمة ومغفرة وعفو، ونجنا من النار يا أرحم الراحمين".
  • "اللهم ارزقنا صيامًا مقبولًا، ودعاءً مستجابًا، وذنوبًا مغفورةً، وعيدًا سعيدًا".

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دعاء للصائم قبل المغرب

  • "اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، ومن شر ما يُحذر من شره، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم".
  • "اللهم إني أسألك أن تُطهر قلبي من النفاق، وأن تُزيل عني غضبك وسخطك، وأن تُدخلني في جنتك بسلام".
  • "اللهم إني أسألك أن تُبارك لي في رزقي، وأن تُعافيني من كل سوء، وأن تُرضيني بقضائك".
  • "اللهم إني أسألك أن تُوفقني لما فيه خير لي في ديني ودنياي، وأن تُبعد عني كل شر".
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