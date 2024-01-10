أذكار الصباح اليوم الأربعاء 10-1-2024 المأثورة

يتصدر السؤال عن دعاء الصباح اليوم الأربعاء 10-1-2024 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة إذ يهتم الآلاف من المسلمين عبر محرك البحث جوجل باستغلال الساعات الأخيرة من الليل والساعات الأولى من الصباح في ترديد أذكار الصباح من الشروق وحتى الضحى والصباح.

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 10-1-2024

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء نقدم في السطور الآتية أذكار الصباح اليوم الأربعاء 10-1-2024 من الوارد في القرآن الكريم والسنة النبوية.

دعاء الفجر مكتوب

حسبنا الله سيؤتينا من فضله إنا إلى الله راغبون، اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.

«اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك».

اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم اكشف عني وعن كل المسلمين كل شدة وضيق وكرب، اللهم أسألك فرجًا قريبًا، وكف عني ما أطيق، وما لا أطيق، اللهم فرج عني وعن كل المسلمين كل هم وغم، وأخرجني والمسلمين من كل كرب وحزن.



أذكار الصباح اليوم الأربعاء 10-1-2024

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذبك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.



فضل أذكار الصباح

يهتم المسلمون بالبحث عن دعاء الفجر وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 10-1-2024 وذلك لما لها من فضل عظيم إذ قال ابن القيم رحمه الله عن أذكار الصباح والمساء بمثابة الدرع، كلما زادت سماكته، لم يتأثر صاحبه، بل تصل قوة الدرع، إلى أن يعود السهم فيصيب من أطلقه! يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إصابتُك بالعين؛ لا تعني أنَّك جميل أو غني، بل تعني أنك مُقصِّر في ذكر الله تعالى.

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