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مصر

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 10-1-2024 المأثورة

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يتصدر السؤال عن دعاء الصباح  اليوم الأربعاء 10-1-2024 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة إذ يهتم الآلاف من المسلمين عبر محرك البحث جوجل باستغلال الساعات الأخيرة من الليل والساعات الأولى من الصباح في ترديد أذكار الصباح من الشروق وحتى الضحى والصباح.

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 10-1-2024 

 وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء نقدم في السطور الآتية أذكار الصباح اليوم الأربعاء 10-1-2024 من الوارد في القرآن الكريم والسنة النبوية.

دعاء الفجر مكتوب 

  •  حسبنا الله سيؤتينا من فضله إنا إلى الله راغبون، اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.
  • «اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك».
  • اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم اكشف عني وعن كل المسلمين كل شدة وضيق وكرب، اللهم أسألك فرجًا قريبًا، وكف عني ما أطيق، وما لا أطيق، اللهم فرج عني وعن كل المسلمين كل هم وغم، وأخرجني والمسلمين من كل كرب وحزن. 
     

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024

موعد رمضان 2024 - 1445 في مصر و دعاء اليوم الأول منه

«اللهم إنى أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم الإثنين 8 يناير 2024

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 10-1-2024 

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. 

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذبك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
 

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أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 8-1-2024 لفك الكروب وتفريج الهموم

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أدعية مستجابة لاستقبال العام الجديد.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 1-1-2024

فضل أذكار الصباح 

يهتم المسلمون بالبحث عن دعاء الفجر وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 10-1-2024 وذلك لما لها من فضل عظيم إذ قال ابن القيم رحمه الله عن أذكار الصباح والمساء بمثابة الدرع، كلما زادت سماكته، لم يتأثر صاحبه، بل تصل قوة الدرع، إلى أن يعود السهم فيصيب من أطلقه! يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إصابتُك بالعين؛ لا تعني أنَّك جميل أو غني، بل تعني أنك مُقصِّر في ذكر الله تعالى. 

 

إقرأ أيضًا: «اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024

دعاء الفجر دعاء الفجر أذكار الصباح أذكار الصباح

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