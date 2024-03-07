الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اللهم بلغنا رمضان.. أدعية أول يوم في الشهر الكريم 2024

رمضان
رمضان

يتزايد معدلات البحث من خلال مؤشر البحث جوجل عن الأدعية لشهر رمضان الكريم وذلك مع بداية اقتراب الشهر الكريم حيث يفصلنا عنه أيام قليلة.

“الدستور” يستعرض من خلال هذا التقرير أهم الأدعية للشهر الكريم. 

أدعية لليوم الأول للشهر الكريم وجميع أيامه المباركة 

- اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلي فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المتقين برأفتك يا أرحم الراحمين

-اللهم إني أسألك بأني اشهد بأنك أنت الله لا اله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

-اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وسجودنا وركوعنا.

- اللهم أهل علينا شهرك المبارك في أتم الصحة والعافية والستر والرضا نحن وجميع المسلمين.

- اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا فيه تلاوة القرآن وتدبره.

- اللهم بلغنا شهرك المبارك بلوغًا يغير أحوالنا إلى أفضل حال.

- اللهم اجعله شهرًا تنصلح فيه أمورنا، وتستقيم فيه حياتنا، وترزقنا فيه كل الخير في الدنيا والآخرة.

- اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلِّمْنا فيه وقد عفوت عنَّا وغفرت لنا.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 5-3-2024

- اللهمّ اجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم اجعلنا فيه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم سلمنا رمضان وتسلمه منا وسلِّمْنا فيه وقد عفوت عنَّا وغفرت لنا.

- يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا من عتقائك من النار في شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم ارزقنا الصيام والقيام، وتلاوة القرآن، واجعلنا من عتقائك من النار في رمضان.

- اللهم اجعله شهرًا مباركًا علينا جميعا ولاتكلنا لأنفسنا طرفه عين اجعله شهر خير ورحمة، واجعلنا فيه من المقبولين واهدنا فيه لما فيه رضاك وجنبنا فيه ما فيه سخطك ووفقنا لصالح الأعمال.

- اللهم بلغنا سماع التراويح ودعوات المصلين ودموع الخاشعين وختم القرآن يارب العالمين.

- اللهم اجعله لا ينقضي إلى أن تكتب لنا مغفرة خالصة تجعلنا فيها في زمرة الصالحين والشهداء والصديقين يا رب العالمين.

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