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مصر

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2024 وعدد ساعات الصوم

أذان المغرب
أذان المغرب

مع بدء الساعات الأولى في شهر الصوم يحرص المسلمين على معرفة موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2024 وعدد ساعات الصوم عبر جوجل، حرصا لمعرفة موعد الإفطار للاستعداد لتجهيز الفطور مع قرب موعد الأذان، مما جعلها تصدرت محرك البحث «جوجل».

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2024 وعدد ساعات الصوم

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2024 وعدد ساعات الصوم.

عدد ساعات الصوم يوم 1 رمضان

عدد ساعات الصوم أول يوم في شهر رمضان 2024 حوالي 13 ساعة و38 دقيقة.

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2024

يكون موعد آذان المغرب في أول يوم في شهر رمضان المبارك لعام 2024 وتكون في تمام الساعة 6:01 مساءً، وذلك وفقا لمواعيد الآذان المقررة وذلك في إمساكية رمضان 2024.

موعد إفطار يوم الإثنين 1 رمضان

أذان المغرب: 6:01 مساء

وأذان صلاة العشاء والتراويح 7.18 مساءً

إجازات شهر رمضان 2024

إجازات شهر رمضان 2024 وهي كالآتي:

  • إجازة الجمعة والسبت: 15 و16 مارس 2024
  • إجازة الجمعة والسبت: 22 و23 مارس 2024
  • إجازة الجمعة والسبت: 29 و30 مارس 2024
  • إجازة الجمعة والسبت: 5 و6 أبريل 2024

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دعاء الإفطار في أول يوم رمضان

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: 

  • " اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: "اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ"، رواه أبو داود مرسلًا.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - كان إذا أفطر عند أهل بيت دعا لهم قبل الإفطار قائلا: 

  • "أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ"، رواه أحمد.

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ومن الجدير بالذكر أن يكون المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أشار إلى أن موعد عيد الفطر المبارك فلكيا سوف يكون في يوم 10  أبريل المقبل الموافق يوم الأربعاء فلكيًا.

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