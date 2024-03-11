يكثف آلاف المسلمين البحث عن رسائل التهنئة بمناسبة شهر رمضان 2024، وذلك في الساعات الأول من غرة الشهر الكريم حيث استقبلت 17 دولة عربية أول أيام شهر رمضان 2024، اليوم الإثنين الموافق 11 مارس بينما حددت 4 دول أخرى وهي سلطنة عمان والأردن والمغرب وليبيا أن يوم الثلاثاء هو أول أيام الشهر الفضيل بسبب عدم رؤية الهلال، وفي هذه الأثناء، يتبادل العرب رسائل التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

في أول أيامه.. رسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان 2024

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير رسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان 2024.

رسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان 2024

أتمنى لكم عامًا جديدًا مليئًا بالخير والبركات في شهر رمضان المبارك.

نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالصحة والعافية في كل عام وأنتم بخير.

رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير، نسأل الله أن يجعله شهرًا مباركًا عليكم وعلى أسرتكم.

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نتمنى لكم قبول الله وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات.

نسأل الله أن يجعل رمضان هذا مغفرة ورحمة وبركة لكم ولعائلتكم.

رسائل تهنئة رمضان 2024 بين الزملاء في العمل والمديرين

أجمل التهاني للزملاء الغالين ولكل من يعزهم قلبي بمناسبة شهر رمضان المبارك، كل عام وانتم بخير، جعله الله شهر الحسنات وشهر المغفرة وشهر الرحمة.

بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع الزملاء والموظفين في العالم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

للزملاء الأكارم اسأل الله الذي تفضل عليكم بحسن وطيب النفس أن يشملكم في هذا الصباح وكل صباح بالرحمة والمغفرة وسعة الرزق وتمام العافية رمضان كريم.

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله الله أكبر هلال خير ورشد اللهم بلغنا رمضان ونحن في احسن حال واجعل لنا ولمن له حق علينا والمسلمين فيه وافر الحظ والنصيب من كل خير آمين يا رب العالمين مبارك عليكم الشهر.

منشورات تهنئة بمناسبة شهر رمضان 2024

فيما يرغب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة التهاني والمباركات عبر منصات التواصل الاجتماعي بين أصدقائهم والمتابعين، وفيما يلي بعض المنشورات والتدوينات للمباركة في رمضان 2024:

مبارك عليك الشهر الكريم وأدعو لك بقبول الأعمال والعون على الصيام والقيام والتمتع برضا الرحمن.

وهل هناك أجمل من شعور السعادة بحلول رمضان ؟.. دمتم بخير وإلى خير كل عام وأنتم في أحسن حال.

يسرني أن أنقل إليك مودتي وتهنئتي بحلول الشهر الكريم، أعاه الله عليك بالخير واليمن والبركات.

ندعو الله في هذا الشهر الكريم أن تكونوا من الفائزين بالعتق من النيران ودخول جنة الريان.

كل عام وأنتم بخير، أعاد الله عليكم رمضان وبالخير واليمن والمسرات.

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