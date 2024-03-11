الإثنين 11 مارس 2024
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1 رمضان.. موعد أذان المغرب اليوم وعدد ساعات الصيام

موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب اليوم

مع حلول شهر رمضان المبارك، يزداد البحث عن موعد أذان المغرب، إيذانًا ببدء وقت الإفطار، وعدد ساعات الصيام اليوم يعتمد توقيت أذان المغرب على الموقع الجغرافي، لذلك ننصح باستخدام تطبيقات الهاتف الذكي أو المواقع الإلكترونية الموثوقة لمعرفة الوقت بدقة.

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2024

يختلف موعد أذان المغرب أول يوم رمضان من دولة إلى أخرى

فيما يلي بعض الأمثلة على موعد أذان المغرب أول يوم رمضان في بعض الدول العربية:

  • مصر: 6:01 مساءً
  • السعودية: 6:30 مساءً
  • الإمارات العربية المتحدة: 6:46 مساءً
  • الأردن: 6:32 مساءً
  • الكويت: 6:24 مساءً

 

موعد أذان المغرب اليوم 1 رمضان 2024

فيما يلي موعد اذان المغرب اليوم 11 مارس 2024 في محافظات مصر:

موعد أذان المغرب في القاهرة: 6:01 مساءً

موعد اذان المغرب في الإسكندرية: 6:06 مساءً

الجيزة: 6:02 مساءً

المنصورة: 6:00 مساءً

المنيا: 6:07 مساءً

أسيوط: 6:03 مساءً

سوهاج: 6:00 مساءً

قنا: 5:56 مساءً

الأقصر: 5:57 مساءً

 

موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان 2024 ودعاء استقبال الشهر الكريم

موعد آذان المغرب في رمضان 2024 جميع أيام الشهر الكريم

 

أسوان: 6:32 مساءً

بورسعيد: 5:56 مساءً

الدقهلية: 6:01 مساءً

دمياط: 5:58 مساءً

الشرقية: 5:59 مساءً

الغربية: 6:02 مساءً

القليوبية: 6:02 مساءً

كفرالشيخ: 6:02 مساءً

محافظة البحيرة: 6:02 مساءً

الفيوم: 6:03 مساءً

بني سويف: 6:01 مساءً

الوجه القبلي: 6:05 مساءً

الوجه البحري: 6:02 مساءً

السادس من أكتوبر: 6:02 مساءً

مرسى مطروح: 6:22 مساءً

جنوب سيناء: 6:10 مساءً

 

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كم باقي على أذان المغرب اليوم

يمكنك معرفة كم باقي على أذان المغرب من خلال معرفة توقيت أذان المغرب في محافظتك وحساب عدد الساعات المتبقية ونوضح عدد ساعات الصيام اليوم.

 

عدد ساعات الصيام اليوم في مصر 11 مارس 2024

يختلف عدد ساعات الصيام في مصر من محافظة إلى أخرى، وذلك لاختلاف الموقع الجغرافي لكل محافظة.

فيما يلي عدد ساعات الصيام اليوم 11 مارس 2024 (1 رمضان 1445) في بعض محافظات مصر:

 

القاهرة: 13 ساعة و18 دقيقة

الإسكندرية: 13 ساعة و23 دقيقة

المنصورة: 13 ساعة و22 دقيقة

المنيا: 13 ساعة و27 دقيقة

أسيوط: 13 ساعة و30 دقيقة

سوهاج: 13 ساعة و33 دقيقة

قنا: 13 ساعة و35 دقيقة

الأقصر: 13 ساعة و37 دقيقة

أسوان: 13 ساعة و40 دقيقة

موعد أذان المغرب عدد ساعات الصيام اليوم كم باقي على اذان المغرب اليوم توقيت آذان المغرب اول يوم رمضان

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