تتغير مواعيد العمل في رمضان 2024 ، حيث تقل عدد ساعات العمل لجميع العاملين في الجهاز الغداري للدولة، بينما تختلف مواعيد العمل في رمضان 2024 في القطاع الخاص حسب جهة العمل، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد العمل في رمضان 2024 للبنوك والمدارس والموظفين.

مواعيد العمل في البنوك 2024

أعلن البنك المركزي المصري مواعيد العمل في البنوك خلال شهر رمضان لتبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 مساءا، أما بالنسبة للمتعاملين مع البنوك تبدأ مواعيد العمل في رمضان الساعة 9:30 صباحا إلى 1:30 مساء.

مواعيد العمل للموظفين 2024

أكد مجلس الوزراء المصري على أن تكون مواعيد العمل في رمضان 2024 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال شهر رمضان المعظم من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية ظهرا.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مواعيد العمل للموظفين بدواوين الوزارات والجهات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة وكذا الجهات التابعة للقطاعين العام والأعمال العام، خلال شهر رمضان2024، وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ويخضع له حوالي 5.5 مليون عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة.

مواعيد العمل في رمضان في المدارس 2024

حددت المدارس الخاصة مواعيد العمل في رمضان، وسيكون اليوم الدراسي في شهر رمضان يبدأ مثل الأيام العادية، ولكن موعد الانصراف في تمام الساعة الواحدة ظهرً

أما المدارس الحكومية ونظام العمل بها خلال شهر رمضان، فلم تُعلن وزارة التربية والتعليم، أي تعديل في مواعيد المدارس في رمضان 2024 وأكدت الوزارة، أن الدراسة ستكون منتظمة في جميع المدارس، ويتم رصد الغياب يوميًا في كل فصل في كل مدرسة.

مواعيد العمل في رمضان للقطاع الخاص 2024

مواعيد العمل في رمضان للقطاع الخاص تختلف من جهة لأخرى، وتتم وفق اللوائح الداخلية المنظمة لعمل كل منشأة بالقطاع الخاص، سواء في شهر رمضان.

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