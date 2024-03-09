السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مجلس حكماء المسلمين يقدم 5 برامج متنوعة خلال شهر رمضان المبارك 2024

مجلس حكماء المسلمين
مجلس حكماء المسلمين

يقدم مجلس حكماء المسلمين عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، خمسة برامج رمضانية تُبَثُّ بصورة يوميَّة، انطلاقًا من استراتيجية المجلس الهادفة إلى توظيف كافة المنصات في تعزيز السِّلم ونشر قيم الحوار والتسامح والتَّعايش الإنساني.

وأوضح المجلس ـ في بيان اليوم ـ أنه يأتي في مقدمة هذه البرامج برنامج "الإمام الطيب" الذي يقدِّمه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، حيث يستكمل فضيلته شرح أسماء الله الحسنى وتفسير كل اسم ومعناه، والأسماء المقرونة بغيرها، ونصيب العبد من هذه الأسماء، مع ربط تفسيرات معاني أسماء الله الحسنى بأحداث الحياة المعاصرة، وما يشهدُه العالم في الوقت الحاضر من أزماتٍ وكوارثَ وحروبٍ وصراعاتٍ، وكيفية أخذ الحكمة من تلك الأحداث، ووضع تصور للتعامل معها من خلال تدبر أسماء الله عزَّ وجلَّ وصفاته.

تعزيز السلام والوئام وبناء مجتمعات متماسكة ومترابطة

كما يقدم برنامج قيم إنسانيَّة مع الحكماء في جزئه الثاني، حيث يواصل أعضاء مجلس حكماء المسلمين الحديث عن أبرز القيم الإنسانيَّة السَّامية التي نصَّت عليها وثيقة الأخوة الإنسانيَّة، بما في ذلك المساواة والصَّبر والهويَّة والمواطنة، والاحترام المتبادل والتَّعاون، وغيرها من القيم، مع التَّركيز على أهميتها في حياة البشرية ودورها في تعزيز السلام والوئام وبناء مجتمعات متماسكة ومترابطة.

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"حكماء المسلمين" يهنئ الأمة العربية والإسلامية بذكرى المعراج

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حكماء المسلمين: إرساء العدالة الاجتماعية مسئولية أخلاقية وإنسانية مشتركة

وخلال رمضان 2024 يبث مجلس حكماء المسلمين برنامجًا جديدًا موجهًا للشباب بعنوان "حكايات إنسانيَّة مع الشباب" يتناول بعضَ القصص والمواقف عن قيم الأخوَّة الإنسانيَّة، وكيف ألهمت هؤلاء الشباب لإحداث التغيير الإيجابي والحقيقي بين أقرانهم وفي مجتمعاتهم.

ويناقش برنامج "في صيامك تفكَّر" أهم أسرار الصوم، وما يُحدثه من تأثيراتٍ نفسيةٍ وجسديةٍ على الإنسان تُسهِمُ في بناء رُوحِه وتدريبه على عددٍ من القيم والأخلاق الحميدة، فيما يتناول برنامج "هلال التعايش" عددًا من القيم الإنسانيَّة التي يمكن إحياؤها خلال شهر رمضان المبارك الذي يُهِلُّ على الأمة العربية الإسلامية باليُمنِ والخير والبركات وتفتح فيه أبواب الرحمة والمغفرة وتُشرق فيه أنوار الهداية والإيمان، ويتضمن مجموعةً من الحلقات مثل "رمضان يجمعنا" و"الإحسان" و"والتكافل" و"البر".

مجلس حكماء المسلمين التواصل الاجتماع خمسة برامج رمضانية التسامح والت عايش الإنساني برنامج قيم إنساني ة

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