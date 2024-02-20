الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

حكماء المسلمين: إرساء العدالة الاجتماعية مسئولية أخلاقية وإنسانية مشتركة

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أكَّد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أنَّ إرساء العدالة الاجتماعية في العالم أجمع هي مسئولية أخلاقية وإنسانية مشتركة تقع على عاتق الجميع وضرورة أساسية لبناء مجتمعات مزدهرة؛ حيث يعيش فيه كل فرد بكرامة واحترام، داعيًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الفرص المتساوية للجميع، بغية تحقيق التنمية المستدامة والسلام والاستقرار.

وقال مجلس حكماء المسلمين، في بيانه بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف 20 من فبراير من كل عام، إن التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكبيرة التي تواجه العالم في الوقت الحالي، أكَّدت الحاجة الملحَّة إلى تحقيق العدالة وتوفير الفرص المتساوية للجميع، بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الدين، أو الطبقة الاجتماعية، لافتًا إلى أن تعاليم الدين الإسلامي السمحة أرست مبادئ العدالة الاجتماعية في مختلف جوانب الحياة.

وأضاف البيان أن وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في العاصمة الإماراتية أبوظبي في عام 2019، نصَّت على أهمية ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والعناية بالفقراء والمحتاجين والمهمشين والمحتاجين وتقديم يد العون لهم.

وفي هذا الإطار، شدد مجلس حكماء المسلمين على ضرورة العمل على إنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين الأبرياء في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية لهم، وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم ولعائلاتهم بعد أن فقدوا السكن والمأوى.

الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف العدالة الإجتماعية مجلس حكماء المسلمين التحديات الاجتماعية والاقتصادية وثيقة الأخوة الإنسانية الإمام الأكبر

الأكثر قراءة

ماذا يحدث بعد تقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ثلوج وبرودة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

توجيهات من "التعليم" بشأن استمارة الثانوية العامة 2024

عاجل.. البيت الأبيض: الوقت ليس مناسبًا لوقف إطلاق النار فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟