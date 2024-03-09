السبت 09 مارس 2024
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الرئيس يكرّم أسر الشهداء خلال الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي أسر الشهداء خلال الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أوبريت "أنا باحلم" خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

كما شهد الرئيس السيسي عرضًا للجنود عن الفداء للوطن بأرواحهم في أي محنة أو اختبار للعيش بأمن وأمان بأيدي أبنائه، متعهدين باستكمال ذلك أمام أي تحديات بإصرار وتحمل واجتياز المحنة، والبقاء سندًا وأمانًا للوطن بأيدٍ واحدة وهدف واحد ومصير واحد، مؤكدين أن يوم عيد الشهيد هو مجد للأوطان.

السيسي دوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة اسر الشهداء الرئيس للقوات المسلحة

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