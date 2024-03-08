مع قرب حلول رمضان.. "الداخلية" تطلق مبادراتها الاجتماعية لرفع الأعباء عن المواطنين

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، أطلقت وزارة الداخلية العديد من المبادرات الاجتماعية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وبدأت وزارة الداخلية أولى مبادراتها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، من خلال إطلاق فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد"، في 15 فبراير الماضي؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

أسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%

وتستهدف المرحلة الخامسة والعشرين من المبادرة- التي ستستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك - توفير كل مستلزمات الأسرة المصرية، من السلع الغذائية، وغير الغذائية، بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40%؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وضاعفت وزارة الداخلية لأول مرة، أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة فى المبادرة، لتصل إلى 2148 (2031 منفذًا - 6 معارض رئيسية - 44 معرضًا فرعيًا - 67 شادرًا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية.

في السياق ذاته، واصلت وزارة الداخلية، توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.

كما قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، في إطار مواصلة فعاليات مبادرة "كلنا واحد - معك في كل مكان" تحت رعاية رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية، والجهات المعنية، بتوجيه قوافل طبية وإنسانية، استهدفت عددًا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظات (القاهرة - الجيزة - الفيوم - الدقهلية - بني سويف - المنوفية - المنيا - الغربية - قنا - الأقصر- الشرقية - أسيوط - مطروح)؛ لتقديم كل أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

وتم خلال المبادرة توزيع عدد من العبوات الغذائية، والمساعدات العينية على قاطني المناطق الأكثر احتياجًا، والسيدات المعيلات، وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، بالإضافة إلى زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن، وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.