الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وسيلة جديدة لإغاثة المنكوبين.. ما هو الممر البحرى لمساعدة غزة؟

غزة
غزة

عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الجمعة، عن أملها في أن يفتح ممر بحري مخصص للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة، الأحد، في وقت تحذر الأمم المتحدة من خطر مجاعة في القطاع الفلسطيني المدمر من جراء الحرب.
ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره السادس، مخلفا عشرات آلاف الشهداء والمصابين والمفقودين، فضلا على تدمير المنازل ودور العبادة والمدارس والمستشفيات في القطاع المنكوب.
وتواجه إسرائيل تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان في قطاع غزة، في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وانضمت إليها عدة دول.

"الدستور" تستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الممر البحري الذي سيتم تخصيصه لإغاثة سكان غزة.
- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حال الاتحاد السنوي أن الجيش الأمريكي سينشئ ميناء مؤقتا في غزة، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

- قال مسئولون أمريكيون إن المساعدات المعنية ستغادر من مدينة لارنكا في قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي الأقرب جغرافيا إلى غزة.

- قالت فون دير لايين بعد زيارة لميناء مدينة لارنكا جنوبي قبرص: نحن قريبون جدا من فتح هذا الممر، ونأمل أن يحدث ذلك هذا الأحد.

- شددت المسئولة الأوروبية على أنه سيتم إطلاق أول عملية تجريبية الجمعة.
- أوضحت فون دور لاين أن الإمارات ساعدت في تنشيط الممر من خلال تأمين الدفعة الأولى من العديد من شحنات البضائع إلى شعب غزة.

- أصدرت المفوضية الأوروبية بيانا مع قبرص والإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة يؤيد تفعيل ممر المساعدات البحرية إلى غزة.

- تسليم المساعدات الإنسانية مباشرة إلى غزة عن طريق البحر سيكون معقدا.

- الممر البحري يمكن أن يكون جزءا من جهود متواصلة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة.

- قبرص ستستضيف اجتماعا لكبار المسؤولين لمناقشة كيفية تسريع هذه القناة البحرية.

- أعلن وزير الخارجية البريطاني دافيد كاميرون أيضا، فتح واشنطن ولندن وشركائها ممر بحري لإرسال المساعدات مباشرة إلى غزة.

- أكد كاميرون أن بلاده تواصل حث إسرائيل على السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة باعتبارها أسرع وسيلة لإيصال المساعدات إلى من يحتاجون إليها.

المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين ممر بحري الامم المتحدة العدوان الإسرائيلى إسرائيل الإبادة الجماعية

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