السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

القوات المسلحة تهنئ الرئيس بحلول شهر رمضان

القوات المسلحة
القوات المسلحة

بعث الفريق أول محمـد زكى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، ببرقيـة تهنئـة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول شهر رمضان المعظم 1445هــ.

وجاء نص الرسالة كالتالي:

"الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة يطيب لي أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى الوطن المفدى وشعب مصر العظيم بكل الخير والبركات.

حمل المشاق والتسلح بالصبر

وبهذه المناسبة يسعدني أن أنقل لسيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة لكم بهذا الشهر الكريم الذي تتجلى فيه أروع صور الإيمان وتحمل المشاق والتسلح بالصبر، مؤكدين تمسكهم بالقيم والمبادئ السامية لهذا الشهر المبارك أمناء على المسئولية وأوفياء للمهام التي يحملون أمانتها لصون تراب هذا الوطن.. والله أدعو أن يحفظكم ويسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها".

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كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركون بقوات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1445هــ.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.

القائد العام للقوات المسلحة الانتاج الحربى الرئيس عبد الفتاح السيسي شهر رمضان المعظم الصحة والعطاء

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