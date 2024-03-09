السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

غرفة القاهرة تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بيوم الشهيد

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنَّأ أيمن عشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل قادةً وضباطًا وجنودًا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد الذي يوافق التاسع من مارس كل عام.

وأضاف رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن يوم الشهيد مناسبة عظيمة للحديث عن بطولات شهداء مصر من أبناء القوات المسلحة التي ستظل نقطة مضيئة في تاريخ الوطنية المصرية، تتناقلها الأجيال لتكون نموذجًا في ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء والتضحية من أجل الوطن.

وأوضح أن تكريم أسر الشهداء والمصابين، يُعد رسالة حب وتقدير للذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، مشيرًا إلى أن احتفال مصر بيوم الشهيد يمثل ذكرى غالية لملايين المصريين  نتذكر فيه أبطالنا الشهداء من رجال الجيش الذين دافعوا عن كل حبة تراب من أرض مصر، وهو رسالة تأكيد أن شعب مصر لم ولن ينسى أبدًا تضحيات الشهداء الذين رووا بدمائهم تراب الوطن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وبناء غدٍ أفضل.

الرئيس عبدالفتاح رئيس غرفة ا رئيس غرفة القاهرة التجارية الشهداء الشهداء والمصابين المصريين شعب مصر

مواد متعلقة

"الغرف التجارية": الإفراج عن سلع بكميات "غير مسبوقة" سيدفع الأسعار للتراجع

الأكثر قراءة

موقف على معلول النهائى من التجديد لـ الأهلى.. وآخر تطورات المفاوضات

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

الرئيس يعاتب رجال الدين بشأن أزمة الدولار: "إزاى متكلمتوش فى حرمانية هذا السلوك"

الرئيس: مفيش دولارات خرجت من البلد بسبب فساد مسئولين

الرئيس: ما عاتبتش حد فى أزمة الدولار.. وقلت للحكومة تحل الموضوع مع أجهزة الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خطة جديدة.. نتنياهو يصارع للبقاء فى السلطة والحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة

الغارات والقصف المدفعى متواصل على غزة فى اليوم 155 من العدوان الإسرائيلى

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان