غرفة القاهرة تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بيوم الشهيد

هنَّأ أيمن عشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل قادةً وضباطًا وجنودًا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد الذي يوافق التاسع من مارس كل عام.

وأضاف رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن يوم الشهيد مناسبة عظيمة للحديث عن بطولات شهداء مصر من أبناء القوات المسلحة التي ستظل نقطة مضيئة في تاريخ الوطنية المصرية، تتناقلها الأجيال لتكون نموذجًا في ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء والتضحية من أجل الوطن.

وأوضح أن تكريم أسر الشهداء والمصابين، يُعد رسالة حب وتقدير للذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، مشيرًا إلى أن احتفال مصر بيوم الشهيد يمثل ذكرى غالية لملايين المصريين نتذكر فيه أبطالنا الشهداء من رجال الجيش الذين دافعوا عن كل حبة تراب من أرض مصر، وهو رسالة تأكيد أن شعب مصر لم ولن ينسى أبدًا تضحيات الشهداء الذين رووا بدمائهم تراب الوطن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وبناء غدٍ أفضل.