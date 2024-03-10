الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بتخفيضات 40%.. إقبال كثيف من المواطنين على منافذ "كلنا واحد"

كلنا واحد
كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية لليوم الرابع والعشرين على التوالي، فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد)، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، والتي أطلقت في 15 فبراير الماضي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وشهدت السرادقات والشوادر والمنافذ المشاركة في المبادرة، إقبالًا مكثفًا من قبل المواطنين، الذين حرصوا على استغلال التخفيضات الكبيرة التي توفرها المبادرة على مختلف أنواع السلع، سواء الغذائية أو غير الغذائية، ولا سيما ياميش رمضان، قبل أسبوع من بداية الشهر الكريم.

كما تستهدف المرحلة الخامسة والعشرين من المبادرة - والتي ستستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك - توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية، من السلع الغذائية، وغير الغذائية، بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذًا

وقامت وزارة الداخلية لأول مرة بمضاعفة أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة فى المبادرة، لتصل إلى 2148 (2031 منفذًا - 6 معارض رئيسية - 44 معرضًا فرعيًا - 67 شادرًا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية.

txt

"كلنا واحد".. "الداخلية" تواصل توزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا

txt

لليوم الـ22.. إقبال مكثف على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.

ويأتي ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا توفير السلع الغذائية وزارة الداخلية المنافذ والسرادقات المبادرة ياميش رمضان الرئيس عبدالفتاح السيسي كلنا واحد

مواد متعلقة

"كلنا واحد".. "الداخلية" تواصل توزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا

لليوم الـ22.. إقبال مكثف على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

الأكثر قراءة

عاجل| الطريق 749.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لتقسيم غزة ومنع عودة السكان للشمال

كيف تغيرت أسعار السلع والخدمات خلال عام؟

شقيق دانى ألفيش ينفى انتحاره داخل السجن فى البرازيل

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

الذرة بـ 11800 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات