الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

طقس أول يوم رمضان.. دافئ بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الطقس
الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقسًا دافئًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارًا على جنوب الصعيد، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 16.

القاهرة الكبرى السواحل الشمالية جنوب الصعيد هيئة الأرصاد الجوية

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