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الدين لله

موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان 2024 ودعاء استقبال الشهر الكريم

أذان المغرب
أذان المغرب

تزايدت معدلات البحث عن موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان 2024 في مصر خلال الساعات الجارية، بالتزامن مع إعلان دار الإفتاء المصرية، ثبوت رؤية الهلال معلنة اكتمال عدة شهر شعبان 29 يومًا، وأن يوم الإثنين 11 مارس 2024 يوافق غرة شهر رمضان لعام 1445.

موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان 2024

ويرصد "الدستور" في هذا التقرير موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان 2024 في مصر وعدد ساعات الصيام.

ويحل موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2024 بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 6:01 مساءً وفقا لإمساكية شهر رمضان.

عدد ساعات الصيام فى اليوم الأول لشهر رمضان 2024 وموعد أطول يوم

عدد ساعات الصيام أول أيام شهر رمضان 2024-1445

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موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2024.. ومدة الصيام

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2024

ووفقا لإمساكية شهر رمضان الكريم 2024، فإن ساعات الصيام في أول أيام شهر رمضان المبارك ستمتد إلى 13.38 ساعة، وسيكون بذلك أقصر أيام صيامًا على مدار الشهر الفضيل.

ويتزايد عدد ساعات الصيام يوميًا مع تقدم موعد أذان الفجر وتأخر أذان المغرب حتى تصل إلى 14:14 ساعة في آخر أيام شهر رمضان الموافق يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.

موعد غرة شهر رمضان 2024 في مصر

في السياق ذاته، أعلنت الإفتاء المصرية، أن يوم الإثنين 11 مارس لعام 2024 هو غرة شهر رمضان الكريم 1445، بعد ثبوت رؤية الهلال مساء يوم الأحد الموافق 29 من شعبان 1445.

دعاء استقبال شهر رمضان 

  • اللهم بلغنا رمضان ونحن بأحسن حال لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا رمضان واعنا فيه على الصيام والقيام واجعلنا من عتقائك من النار.
  • اللهم اجعلنا من العباد المعتوقين من عذاب النار في هذه الأيام المباركة، اللهم أجعلنا من عبادك الصائمين القائمين طوال شهر رمضان المبارك.
  • اللهم إنا نسألك أن تجعل شهر رمضان المعظم شهر تملأ فيه الفرحة قلوبنا وتفرج فيه كروبنا وأن ترزقنا فيه الخير كله.
  • اللهم أعنا على الصيام والصلاة وصالح الأعمال، وتقبل منا واجعلنا من أهل الجنة الصائمين التائبين.
  • اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين.
  • اللهم أصلح لنا كل أمورنا في الشهر الكريم، واجعل الجنة مستقر لنا ومتاع، واجعل باب الريان باب دخولنا الجنان إنك على كل شيء قدير.
  • اللهم اجعل بداية شهر رمضان بداية جديدة لنا نسألك فيها صلاح الأحوال، والثبات على الإيمان والطاعات، وأن تبلغنا نصيب من فضل الشهر الكريم.

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