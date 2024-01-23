كم باقي على رمضان 2024 العد التنازلي؟.. وموعد أذان الفجر والمغرب

كم باقي على رمضان 2024 العد التنازلي من الأسئلة المتداولة عبر مواقع الإنترنت البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيثُ يترقب الكثير أول أيام شهر الله المُبارك والذي يُعد من أفضل شهور السنة.

كم باقي على رمضان 2024 العد التنازلي

وشهر رمضان، هو الشهر التاسع في التقويم الإسلامي والشهر المبارك للصوم، ويبدأ وينتهي بظهور الهلال، نظرًا لأن السنة التقويمية الإسلامية أقصر من السنة التقويمية الغريغورية، فإن شهر رمضان يبدأ قبل 10-12 يومًا من كل عام، مما يسمح له بالوقوع في كل موسم طوال دورة مدتها 33 عامًا.

موعد شهر رمضان 2024

وتساءل الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد شهر رمضان الكريم، وأولى أيامه المُباركة في العام 2024، حيثُ ينتظره المسلمين في أنحاء العالم، كونه من أفضل الشهور وهو الشهر الذي تنزل فيه الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتُكفّر فيه الذنوب وتُقبل فيه الدعوات وتغلق فيه أبواب النيران وتُفتح فيه أبواب الجنة، حيثُ يعد شهر الإيمان والنفحات للمسلمين.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة حول سؤال: كم باقي على رمضان 2024 العد التنازلي، يستعرض موقع "الدستور" موعد شهر رمضان 2024 رسميا في مصر وفقًا لتقديرات الحسبات الفلكية، والتي توقعت قدومه في شهر مارس 2024.

بداية شهر رمضان 2024 فلكيًا

وبحسبما الحسابات الفلكية فإنَّ شهر رمضان 1445 هجريا، من المقرر أن يكون أول أيامه فلكيًا يوم الإثنين 2024 / 3 / 11 م، وينتهي الثلاثاء الموافق 9 أبريل والذي يوافق 30 رمضان، حيثُ يكون الشهر الكريم ثلاثين يومًا فقط، يكون صيام اليوم الأول هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة، بينما اليوم الأخير منه هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024

يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:46، بينما موعد آذان المغرب هو 5:59.

يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:44، بينما موعد آذان المغرب هو 6:00.

يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:43، بينما موعد آذان المغرب هو 6:00.

يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:42، بينما موعد آذان المغرب هو 6:01.

يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:41، بينما موعد آذان المغرب هو 6:01.

يوم السبت الموافق 16 مارس 2024، موعد آذان الفجر هو 4:39، بينما موعد آذان المغرب هو 6:02.

موعد أذان الفجر في رمضان 2024