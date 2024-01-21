الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس غرفة الجيزة: 10 معارض سلعيه لدعم مواطني المحافظة باسعار مخفضه خلال شهر رمضان

سلع
سلع

قال المهندس اسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية  انه لا يقل عن 10 اماكن يتم تجهيزها لعرض السلع لدعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك لتغطية احتياجات المستهلكين في نطاق محافظة الجيزة.
وقال "الشاهد" خلال تصريح إعلامي   إن هاك تواصل مع محافظ الجيزة اللواء احمد راشد لتنظيم هذه المعارض التي ستقوم الغرفة التجارية بالجيزة  بالتجهيزات الكاملة لها  بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومدير أمن الجيزة وسيتم اتاحتها  للتجار بالمجان حتي لا يكون عليهم أي التزام وبالتالي يقومون بوضع اكبر نسب تخفيضات علي اسعار السلع لدعم المستهلكين.

انطلاق معارض أهلا رمضان الشهر المقبل ومشاركة واسعة من السلاسل التجارية


وتابع "الشاهد": نحن نقوم بمتابعة المعارض لرصد التزام الجميع كل في دورة لنجاح منظومة المعارض السلعية التي نراعي فيها التوزيع الجغرافي للمحافظة 
مشيرا الي توفير كافة السلع الاستيراتيجة المدعمة من الدولة مثل السكر والأرز والعدس والفول والبقوليات والجبن والألبان وهذه السلع تدخلت فيها الحكومة في اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير التموين بتقديم مجموعة من الاعفاءات مثل توفير الدولار لاستيراد هذه المنتجات بالاضافة الي اعفاءات من الغرامات والأرضيات وكذلك الغاء القيمة الجمركية بالتنسيق مع  وزارة المالية، ولذلك اصبحت هذه المنتجات مدعمة من الدولة.

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محافظ بورسعيد: إقامة معرض "أهلا رمضان" 15 فبراير المقبل


وناشد "الشاهد" المواطنين بالتدخل الفوري وابلاغ الجهات المعنية والغرف التجارية في حالة وجود اي امور غير طبيعية علي الاسعار المعلنة لمساعدة الجهات الرقابية والغرف التجارية في السعي لضبط السوق معتبرا المواطن الرقيب الاول علي السوق بشكل مباشر خاصة ان دور المواطن هنا اكبر لانه منتشر في جميع انحاء الجمهورية وفي كل الاماكن.

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية، من إستعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال زيادة ضخ السلع الأساسية بكافة المنافذ لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة والحرة، بجانب  التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض "  أهلا رمضان " بمختلف المحافظات والتي ستنطلق منتصف فبراير المقبل ولمدة شهر.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوفير احتياطي استراتيجي يتخطي الـ 6 أشهر لبعض السلع الأساسية، منوها إلي التعاون مع الشركات المنتجة والموزعين من أجل استمرار توفير السلع الغذائية بالمنافذ سواء التابعة للوزارة وكذلك السلاسل التجارية والقطاع

وأوضح المصيلحي ان الشركات التابعة القابضة للصناعات الغذائية  ستشارك في معارض اهلا رمضان بالمحافظات بالإضافة إلي المعرض الرئيسي مع تكثيف المعروض لتلبية احتياجات المواطنين خاصة في المناطق النائية والحدودية عبر المنافذ الثابتة والمتنقلة.

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه سيتم إقامة معرض رئيسية بكل محافظة وبحد أدني 3 معارض إضافية فضلًا عن الشوارد والسيارات المتنقلة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصليحي وزير التموين.

وأوضح حسنين أن الشركة القابضة ستوفر كوبونات سلعية بفئات مختلقة وطرحها للشراء من جانب المواطنين أو الجهات الراغبة في توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي.
 

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان أستمرار إقامة معارض أهلا رمضان المهندس اسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية عرض السلع لدعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك شهر رمضان المبارك

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