الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد بداية شهر رمضان 2024 فلكيًا.. وأبرز رسائل التهنئة قبل حلوله

رمضان
رمضان

تصدر السؤال عن موعد بداية شهر رمضان 2024، من قبل عدد كبير من المسلمين في مصر، على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، ونتيجة لذلك ينشر الدستور موعد بداية شهر رمضان 2024 بالإضافة إلى نشر بعض رسائل التهنئة وأدعية من القرآن الكريم. 

موعد بداية شهر رمضان 2024 

وقد أشارت الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيًا سيكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا، وبذلك يكون متبقي حوالى 48 يوما على أول أيامه. 

وينتظر المسلمون في جميع أنحاء العالم شهر رمضان كل عام، حيث يعتبر شهرًا مباركًا بالتأمل الروحي والصوم، ويعد رمضان التاسع من شهور التقويم الهجري، وهو فرصة للتقرب إلى الله وللتفكر والتأمل في القرآن الكريم الذي نُزِّل في هذا الشهر.

رسائل تهنئة قبل حلول الشهر الكريم 2024

كل عام وانتم بخير، رمضان كريم.

أجمل التهاني للزملاء الغالين ولكل من يعزهم قلبي بمناسبة شهر رمضان المبارك، كل عام وانتم بخير، جعله الله شهر الحسنات وشهر المغفرة وشهر الرحمة.

أول أيام رمضان 2024.. باقي كم يوم؟

أدعية من القرآن في شهر رمضان 

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ" - سورة آل عمران: 8.

"رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" – سورة البقرة: 250.

"رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" - سورة البقرة: 286.

"ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي" سورة طه الآية 25 – 28.

"لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين." سورة الأنبياء - الآية 87

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