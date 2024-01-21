الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أول أيام رمضان 2024.. باقي كم يوم؟

شهر رمضان
شهر رمضان

حددت البحوث الفلكية أول ايام رمضان 2024، على أن يتم تحديد اول ايام رمضان 2024 وفق الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر رمضان في التاسع والعشرين من شهر شعبان المقبل وهى الرؤية التي يصوم وفقًا لها المسلمين، وتعرض الدستور في التقرير التالي اول ايام رمضان 2024.. باقي كم يوم، ورسائل تهنئة للأهل والأقارب. 

أول أيام رمضان 2024 

وفق البحوث الفلكية فإن اول ايام رمضان 2024 يوافق يوم 11 مارس 2024، وبما أن اليوم الأحد يوافق  21 يناير 2024،  فإنه متبقى على اول ايام رمضان 2024 117 يومًا، وبحسب الحسابات الفلكية، فإن شهر رمضان 2024 سيكون 30 يومًا.

ويبدأ صيام المسلمون لشهر رمضان وفق الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر رمضان، وليس وفق البحوث الفلكية.

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عبارات تهنئة بمناسبة شهر رمضان 2024

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون على تبادل عبارات التهنئة بمناسبة هذا الشهر الفضيل، ومن أجمل هذه العبارات:

للزملاء الأكارم اسأل الله الذي تفضل عليكم بحسن وطيب النفس أن يشملكم في هذا الصباح وكل صباح بالرحمة والمغفرة وسعة الرزق وتمام العافية رمضان كريم.

اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا، وأعنا على صيامه وقيامه وقراءة القرآن فيه، واجعله لنا خيرًا من كل عام.

كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم.

أجمل التهاني للزملاء الغالين ولكل من يعزهم قلبي بمناسبة شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير، جعله الله شهر الحسنات وشهر المغفرة وشهر الرحمة.

بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع الزملاء والموظفين في العالم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، وارزقنا فيه التوبة والقبول، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال.

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